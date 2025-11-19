Что делает эту башню уникальной?

Особенно поражает бассейн-инфинити, расположен на 76-м этаже – это самый высокий в мире открытый бассейн такого типа, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Отель спроектирован архитекторами NORR Group и отличается характерной формой, напоминающей иглу. Такой дизайн стал результатом сложных инженерных исследований, в частности гидродинамического анализа и моделирования в аэродинамической трубе, которые определили оптимальную форму здания.

Башня в форме иглы / Фото Ciel Dubai Marina

Какие виды открываются из номеров и верхних этажей?

В башне размещено более тысячи номеров и люксов. Все они имеют панорамные окна от пола до потолка, что позволяют гостям наслаждаться видами на побережье и один из самых известных в мире городских горизонтов.

Интерьер в номере / Фото Ciel Dubai Marina

Верхние этажи дополнены смотровыми площадками и террасами, с которых видно Дубай, особенно в вечернее время, когда город превращается в море огней.

Какие удобства предусмотрены для гостей?

Кроме архитектурной грандиозности, в отеле продуман широкий перечень сервисов. На нескольких уровнях оборудованы четыре открытых бассейна, между ними – знаменитая инфинити-зона на высоте более 300 метров.

Ресторан в башне / Фото Ciel Dubai Marina

Внутри работают заведения, где гости могут попробовать блюда разных кухонь мира – от современных азиатских интерпретаций до средиземноморских сочетаний, отмечают в Ciel Dubai Marina. Также есть лаунж-зоны на высоких этажах, бары у бассейна и площадки для отдыха с панорамными видами.

Бассейн на верхних этажах / Фото Ciel Dubai Marina

Почему этот отель называют новым символом Дубая?

Новый небоскреб стал очередным подтверждением того, что Дубай продолжает двигаться по пути архитектурных рекордов и технологического прогресса. Его масштаб, форма и использованные инженерные решения делают здание не только рекордным по высоте, но и знаковым для современного урбанизма.

Какие еще есть уникальные большие сооружения в мире?