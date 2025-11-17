Нидерландская студия создает многофункциональный комплекс на месте старой спортивной арены, пишет 24 Канал со ссылкой на Dezeen.

Смотрите также Одна из самых маленьких квартир мира: как на 7 квадратах смогли вместить аж 4 комнаты

Как выглядит новая спортивная арена?

Новый спортивный комплекс расположен в Тиране и будет иметь 20 этажей. The Grand Ballroom – это многофункциональное сооружение, которое будет содержать спортивную арену на 6 тысяч мест, торговые площади, фудкорты, апартаменты и отель.

Уникальной стала идея архитекторов создать сооружение в форме мяча. По мнению студии MVRDV, которая является автором проекта, такая конструкция не портит вид района.

В то же время она напоминает храмы просвещения – от кенотафа Этьена-Луи Булле для Ньютона до геодезического купола Бакминстера Фуллера, – замечает партнер студии.

Внешний вид спортивной арены / Фото Dezeen

Основатели считают, что сфера станет своеобразным храмом спорта. Визуализации Grand Ballroom показывают здание в виде сетки, состоящей из вертикальных и горизонтальных элементов. Комплекс будет почти полностью стеклянным.

Что будет находиться внутри?

На первом этаже будут располагаться общественные площади, торговые помещения и кафе. Ряд лестниц будет вести к различным входам вокруг здания.

Следующий этаж – это круглое фойе и тренировочные площадки. Апартаменты отеля расположены на верхних этажах, общая площадь которых составляет 90 тысяч квадратных метров.

Сад на верхних этажах здания / Фото Dezeen

Застекленный окулус увенчивает арену и одновременно является центральным элементом полузакрытого сада на уровне выше. В центре сада предусмотрено круглое отверстие, сквозь которое можно наблюдать за матчем.

Сад и спортивная арена в здании / Фото Dezeen

Благодаря размещению отеля и жилых помещений над ареной проект позволяет вместить значительное количество объектов на относительно небольшом участке, – объясняют в MVRDV.

Окулус можно закрывать, чтобы создать звукоизоляционный барьер. Среди других удобств The Grand Ballroom – частная терраса на крыше и бар, которые дополняются серией двухуровневых пентхаусов.

Какие еще есть интересные сооружения?