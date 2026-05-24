Выбитые окна и поврежденные фасады: в Киеве пострадали гостиницы "Украина" и "Днепр"

В центре Киева в результате российской атаки в ночь на 24 мая были повреждены гостиницы "Украина" и "Днепр", которые входят в холдинг Максима Криппы. В зданиях выбиты десятки окон, изуродованы фасады и повреждены внутренние помещения.

Какие повреждения получили гостиницы "Украина" и "Днепр" в Киеве?

О последствиях атаки сообщили в пресс-службе ARS Capital, сообщает медиа "NV".

В холдинге отметили, что в отдельных зонах зданий обвалились элементы отделки. Также повреждены потолки, дверные конструкции и инженерные коммуникации.

Осколки стекла и фрагменты фасада разлетелись по прилегающей территории. Из-за этого были повреждены автомобили гостей, которые находились возле отелей во время обстрела.

Поврежденные здания отелей в результате российской атаки / Фото ARS Capital

В ARS Capital отметили, что на момент атаки персонал и гости соблюдали правила безопасности и оперативно спустились в укрытие. Благодаря этому удалось избежать жертв и пострадавших.

Сразу после атаки в отелях организовали оперативный штаб. Работники проверили номера и общие зоны зданий и начали ликвидировать последствия обстрела.

Сейчас идет детальная оценка ущерба. По предварительной информации, повреждения существенные и потребует восстановления фасадов, оконных конструкций и части внутренних помещений.

В холдинге также заявили, что несмотря на очередную атаку на столицу отель "Украина" продолжает работать настолько, насколько это позволяет ситуация с безопасностью. Команда отеля, по данным ARS Capital, делает все возможное для безопасности и комфорта гостей.

Что известно о гостиницах "Украина" и "Днепр"?

Отель "Украина" расположен на Майдане Независимости и является одним из самых известных отелей в центре Киева. Здание возвели в 1960-х годах на месте небоскреба Гинзбурга, разрушенного во время Второй мировой войны. Из окон отеля открывается вид на центральную часть города, а само здание давно стало узнаваемой частью киевского центра.

Гостиница "Днепр" расположена на Европейской площади возле Крещатика и Владимирского спуска. Его открыли в 1964 году. В 2020 году здание приватизировали через аукцион Фонда госимущества, после чего в отеле начали обновлять часть помещений и внутреннюю инфраструктуру.

Какой памятник архитектуры был поврежден во Львове?

24 марта в результате российской атаки во Львове поврежден архитектурный памятник национального значения – ансамбль Бернардинского монастыря, что является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пожар охватил здания комплекса, которые прилегают к оборонительным стенам, а окончательную степень разрушений еще должны определить специалисты.