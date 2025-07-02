Оформление квартиры в новостройке: когда могут отказать в регистрации права собственности

Купить квартиру в новостройке не означает стать ее владельцем. Для этого нужно зарегистрировать недвижимость и получить право собственности.

Регистрация права собственности не всегда заканчивается положительным результатом. Регистратор может отказать по нескольким причинам, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на агентство недвижимости.

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В каких случаях могут отказать в регистрации

Регистрацию права собственности могут отклонить по таким причинам:

пакет документов подали неполным или там есть ошибки;

в документах есть противоречивая информация между поданными и ранее зарегистрированными правами;

квартира находится в обременении (арест или ипотека без соответствующих документов);

объект уже зарегистрирован на другого владельца по ошибке или мошенничество.

В случае отказа регистратор выдает письменное объяснение причин. Подать документы можно повторно – с этим проблем нет.

Если квартира приобретена в ипотеку, процедура регистрации имеет определенные нюансы. К стандартному пакету документов нужно обязательно добавить справку о расчетах с застройщиком и ипотечный договор.

В реестре будет указано, что квартира находится в залоге банка. Для владельца это означает то, что он не может продавать или дарить жилье без согласия банка.

Какова цена такой услуги и как долго она длится

По закону, стандартный срок оформления права собственности составляет 5 рабочих дней. Однако за дополнительную плату можно ускорить процесс. Стоимость зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2025 году – 3 028 гривен.

Итак, стандартное оформление за 5 рабочих дней нужно будет заплатить 0,1 прожиточного минимума – 303 гривны. По присокреному процессу: в течение двух дней – 1 прожиточный минимум (3 028 гривен), а за один рабочий день – 2 прожиточных минимума (6 056 гривен).

Можно заказать оформление и на тот же день, а именно за два часа. Сумма административного сбора будет 5 прожиточных минимумов – 15 140 гривен.

Дополнительно нужно будет оплатить получение информации из реестра. На бумажном носителе – 0,025 прожиточного минимума, то есть 76 гривен, в электронном виде – 0,0125 прожиточного минимума, то есть 38 гривен.

Если квартира в ипотеке, то дополнительной будет оплата за регистрацию обременения, – 0,05 прожиточного минимума (151 гривна).

Оформить право собственности можно самостоятельно или воспользовавшись услугами застройщика. Правда, второй вариант может длиться дольше и потянет дополнительные расходы.