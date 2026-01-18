Пугают ли массовые отключения света покупателей: что со спросом на квартиры в Киеве и Львове

Несмотря на массовые отключения света и тепла, рынок жилья в Киеве и Львове не демонстрирует резкого спада – сделки заключают, а цены в основном остаются стабильными. В то же время покупатели меняют приоритеты, и именно эти нюансы все больше влияют на выбор квартир.

Какова ситуация с рынком недвижимости в Киеве?

Подробнее о рынке жилья в условиях длительного отсутствия электроэнергии 24 Каналу рассказали эксперты.

Спрос на жилье в Киеве, несмотря на массовые отключения света и тепла, не падает. Как отмечает эксперт по рынку недвижимости Виктория Галаган, рынок и в дальнейшем активен.

Есть покупки, а есть и продажи. Нет такого, что рынок остановился. 2025 год закрылся довольно активно по продажам недвижимости,

– рассказывает эксперт.

Ощутимого повышения цен в декабре 2025 – январе 2026 года не зафиксировали, однако покупатели и в дальнейшем обращают внимание на наличие в домах генераторов и инверторов. Кроме того, украинцы чаще отдают предпочтение нижним этажам из соображений безопасности, а квартиры выше преимущественно дешевле.

По информации ЛУН, аренда в Киеве подешевела. Однокомнатные квартиры в среднем продают за 17 тысяч гривен, двухкомнатные – за 25 тысяч. На вторичном рынке средняя цена однокомнатной квартиры выросла на 2% и составляет около 68 тысяч долларов. На первичном рынке жилье экономкласса стартует от примерно 44 тысяч долларов, а в бизнес-классе – превышает 80 тысяч долларов.

Изменился ли спрос на квартиры во Львове?

Во Львове резких изменений в спросе также не фиксируют. Риэлтор Владимир Иванюк отмечает, что рынок жилья реагирует на энергетические вызовы медленно, а цены после праздников преимущественно стабилизировались.

Рынок недвижимости не так быстро реагирует на изменения, в частности, на те, которые происходят сейчас в энергетике,

– объясняет риелтор.

Покупатели во Львове так же предпочитают автономное жилье и квартиры на 2 – 5 этажах. "Хотя это не является ключевым фактором, но все же люди чаще ищут именно не верхние этажи для квартир", – отмечает Владимир Иванюк.

По данным ЛУН, средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Львова составляет примерно 70 тысяч долларов. На первичном рынке стоимость жилья колеблется от более 41 тысячи до более 60 тысяч долларов. В то же время аренда в городе продолжает дорожать: за однокомнатную квартиру в среднем просят 18 тысяч гривен, а за двухкомнатную – примерно 20 тысяч гривен.

Где за год больше всего подорожало жилье?

В 2025 году общие цены на жилье в Украине выросли как в новостройках, так и на вторичном рынке в большинстве регионов. Новые квартиры больше всего подорожали в Житомирской (+28,3%) и Тернопольской (+20,4%) областях. На вторичном рынке самые высокие темпы роста показали Ивано-Франковская (примерно 29%), Ровенская (28%) и Херсонская (23%) области.

Самое дорогое жилье остается в Киеве, где средняя цена квартиры достигла примерно 98 000 долларов. Самые низкие средние цены на квартиры фиксируют в прифронтовых регионах, таких как Сумская, Запорожская, Николаевская и Черниговская области.