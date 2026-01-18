Яка ситуація з ринком нерухомості у Києві?

Детальніше про ринок житла в умовах тривалої відсутності електроенергії 24 Каналу розповіли експерти.

Попит на житло в Києві, попри масові відключення світла та тепла, не падає. Як наголошує експертка з ринку нерухомості Вікторія Галаган, ринок й надалі активний.

Є купівлі, а є і продажі. Немає такого, що ринок зупинився. 2025 рік закрився доволі активно щодо продажів нерухомості,

– розповідає експертка.

Відчутного підвищення цін у грудні 2025 – січні 2026 року не зафіксували, проте покупці й надалі звертають увагу на наявність у будинках генераторів й інверторів. Крім того, українці частіше віддають перевагу нижчим поверхам з міркувань безпеки, а квартири вище переважно дешевші.

За інформацією ЛУН, оренда в Києві подешевшала. Однокімнатні квартири в середньому продають за 17 тисяч гривень, двокімнатні – за 25 тисяч. На вторинному ринку середня ціна однокімнатної квартири зросла на 2% і становить близько 68 тисяч доларів. На первинному ринку житло економкласу стартує від приблизно 44 тисяч доларів, а в бізнес-класі – перевищує 80 тисяч доларів.

Чи змінився попит на квартири у Львові?

У Львові різких змін у попиті також не фіксують. Рієлтор Володимир Іванюк зазначає, що ринок житла реагує на енергетичні виклики повільно, а ціни після свят переважно стабілізувалися.

Ринок нерухомості не так швидко реагує на зміни, зокрема, на ті, які відбуваються зараз в енергетиці,

– пояснює рієлтор.

Покупці у Львові так само надають перевагу автономному житлу та квартирам на 2 – 5 поверхах. "Хоч це не є ключовим фактором, але все ж люди частіше шукають саме не верхні поверхи для квартир", – зазначає Володимир Іванюк.

За даними ЛУН, середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова становить приблизно 70 тисяч доларів. На первинному ринку вартість житла коливається від понад 41 тисячі до понад 60 тисяч доларів. Водночас оренда у місті продовжує дорожчати: за однокімнатну квартиру в середньому просять 18 тисяч гривень, а за двокімнатну – приблизно 20 тисяч гривень.

Де за рік найбільше подорожчало житло?

У 2025 році загальні ціни на житло в Україні зросли як у новобудовах, так і на вторинному ринку в більшості регіонів. Нові квартири найбільше подорожчали у Житомирській (+28,3%) та Тернопільській (+20,4%) областях. На вторинному ринку найвищі темпи зростання показали Івано-Франківська (приблизно 29%), Рівненська (28%) та Херсонська (23%) області.

Найдорожче житло залишається в Києві, де середня ціна квартири досягла приблизно 98 000 доларів. Найнижчі середні ціни на квартири фіксують у прифронтових регіонах, таких як Сумська, Запорізька, Миколаївська та Чернігівська області.