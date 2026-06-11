ИИ будет помогать украинцам искать жилье: OLX запускает платформу Otodim

OLX Group запустила в Украине тестовую платформу Otodim для поиска жилья. Сервис будет работать с инструментами искусственного интеллекта и должен сделать поиск недвижимости проще, безопаснее и эффективнее.

Как ИИ будет помогать украинцам искать жилье?

Как сообщает Интерфакс-Украина, на платформе Otodim можно искать объекты для покупки или аренды – от жилья до коммерческих помещений.

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Для продажи на Otodim доступны квартиры, дома, земельные участки и коммерческие объекты. В аренду можно искать комнаты, квартиры, дома и коммерческую недвижимость. То есть пользователи сразу попадают на площадку, которая работает именно с объявлениями о недвижимости.

Объявления на Otodim формируются на основе данных с OLX. После этого информацию дополнительно обрабатывает искусственный интеллект: он структурирует данные, улучшает качество описаний и делает объявления более понятными для пользователей.

Часть предложений может одновременно показываться и на OLX, и на Otodim. Во время тестового периода OLX Group будет собирать отзывы пользователей, чтобы доработать платформу. Также компания планирует запускать новые функции и дополнительные инструменты для персонализации поиска.

Украинцы демонстрируют невероятную устойчивость. Люди продолжают покупать, арендовать и инвестировать в жилье. Наша цель с Otodim упростить процесс поиска недвижимости с помощью ИИ-инструментов и сделать его более безопасным и эффективным,

– рассказал General Manager направления недвижимости OLX Group Джей Пи Фаринья.

В OLX Group объясняют, что активность украинских пользователей постепенно восстанавливается. По данным компании, количество активных пользователей в Украине уже достигло 92% от довоенного уровня, а количество активных продавцов – 99%.

Выросло и взаимодействие с объявлениями о недвижимости. Год к году этот показатель увеличился на 12%, что в компании связывают с восстановлением интереса к поиску жилья.

OLX Group входит в глобальную технологическую компанию Prosus. С 2022 года компания инвестировала более 10 миллионов долларов в поддержку Украины.

Как изменились правила аренды недвижимости в Украине?

В Украине обновили порядок представления информации о договорах аренды недвижимости в налоговую. Кабинет Министров поддержал изменения, которые переводят этот процесс в электронный формат и меняют форму сообщений, которые подают нотариусы.

Одной из ключевых новаций станет обязательное представление сообщений в электронной форме. Нотариусы должны отправлять их в налоговую в день удостоверения договора аренды.