Семья выторговала огромную скидку на дом мечты благодаря письму: что в нем было

Супруги из США приобрели уединенную усадьбу на Аляске на 350 тысяч долларов дешевле первоначальной цены. Сделать удачную покупку им помогло искреннее письмо продавцу.

Подробнее о трогательной истории покупки желанной недвижимости 24 Канал рассказывает со ссылкой на New York Post.

Читайте также Пара получила письмо от неизвестного с призывом искать тайные комнаты в доме: что там было

Как письмо помогло купить мечту дешевле?

Супруги из США купили усадьбу на Аляске площадью 200 акров на 350 тысяч долларов дешевле за цену, которая была в объявлении. Помогло в этом трогательное письмо продавцу. В нем они обещали продолжить природоохранное дело предыдущего владельца.

Элиза Джордано и ее муж Бен долго не могли позволить себе землю из-за высоких цен, пока отец Элизы не предложил рискнуть и отправить предложение, добавив к нему письмо.

Так 900 слов изменили жизнь пары. Неожиданно их предложение приняли, и в 2022 году семья переехала на новое место.

Перед какими трудностями столкнулась семья?

Усадьба в районе Палмера имеет несколько домиков, электростанцию и территорию для животных. 160 акров охраняются, а остальные доступны семье для собственных проектов.

Переезд совпал с рождением второго ребенка, а освоение автономной жизни оказалось сложнее, чем ожидали. По словам Элизы, первый год был самым тяжелым, ведь подключение альтернативной энергетики стоило дорого, и только через несколько лет система начала работать стабильно.

Пара купила дом мечты с большой скидкой благодаря письму / Фото SWNS

Как семья живет сегодня и к чему стремится?

Сейчас семья получает электричество от солнечных панелей, пользуется печью на дровах и генератором и активно занимается огородничеством.

Они выращивают овощи, сдают мини-домики туристам и постепенно переходят к полной автономности. В этом году им удалось получить лучший урожай, хотя климат требует адаптации.

Супруги мечтают вскоре добывать собственную рыбу и мясо, уменьшая зависимость от магазинов. По словам Элизы, обещание, данное в письме, стала реальным образом жизни, который они ежедневно развивают.

К слову, согласно данным Apartments.com за 2025 год, средняя арендная плата на Аляске составляет 1 298 долларов, что ниже среднего показателя по США в 1 639 долларов. Однако арендная плата может значительно колебаться в зависимости от выбранной части Аляски. По покупке жилья, то медианная цена на жилье на Аляске составляет 426 тысяч долларов, тогда как медианная цена в США – 446 тысяч долларов.

Жилье в плохом состоянии за большие деньги: что известно о таких случаях?

В престижном районе Лондона выставили на продажу заброшенный угловой дом в критическом состоянии. Там обвалившийся потолок, горы мусора внутри и заросший сад снаружи. Стартовая цена достигает около 1,22 миллиона долларов.

Аукционисты подчеркивают, что дом имеет инвестиционный потенциал благодаря престижному расположению и наличию углового участка в свободном владении. Несмотря на десятилетия запущенности, эксперты считают, что полная реставрация может сделать его выгодным и прибыльным проектом. Однако пользователи сети считают, что не стоит платить столько денег за дом в плохом состоянии.