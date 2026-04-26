Вместо квартиры – старый автобус: как супруги обустроили бюджетный дом среди природы

Старый городской автобус, который должны были отправить на металлолом, пара превратила в уютный дом с видом на природу. Проект доказывает: доступное жилье можно создать даже с минимальным бюджетом и собственными руками.

Как появилась идея превратить автобус в жилье?

Британская пара решила воспользоваться трендом компактного жилья, который набирает популярность из-за роста стоимости недвижимости. Детали рассказывает Autoevolution.

Читайте также Почти квартира внутри: крошечный дом, который ломает стереотипы о тесноте

Вместо покупки дорогого крошечного дома в Великобритании супруги выбрали значительно более дешевый вариант – старый городской автобус. Транспорт приобрели фактически на грани списания, его собирались утилизировать. Однако новые владельцы увидели потенциал в прочной конструкции и просторном салоне, что стало основой для будущего жилья.

Сколько стоил проект и сколько обустраивали автобус?

Проект оказался довольно бюджетным по сравнению с традиционной недвижимостью. Сам автобус обошелся в 1,3 тысячи фунтов стерлингов (примерно 77 тысяч гривен), а еще примерно 12 тысяч (более 713 тысяч гривен) потратили на его переоборудование.

В результате общая стоимость полноценного жилья оказалась в разы ниже, чем даже небольшая квартира в большинстве городов.

Превращение автобуса в жилье продолжалось около года. За это время владельцы не только обустроили пространство, но и освоили новые навыки – от столярных работ до базового дизайна интерьера. В результате получился не просто бюджетный дом, а персонализированное пространство с "характером", где сохранена часть оригинальных элементов автобуса.

Мы хотели создать доступное жилье, которое позволит жить ближе к природе и не зависеть от высоких расходов,

– рассказали владельцы в комментарии Autoevolution.

Чем особенный этот дом?

В отличие от многих мобильных домов, этот автобус решили не использовать для путешествий. Его установили стационарно на ферме, создав своеобразный загородный ретрит.

Это дало больше свободы в планировании:

отказались от сложных инженерных систем;

не обустраивали полноценную ванную комнату;

сделали акцент на открытом, светлом интерьере.

Рядом также обустроили внешнюю зону отдыха с местом для сидения и костром, что усиливает ощущение жизни на природе.

Почему такие проекты становятся популярными?

Формат DIY-жилья набирает популярность как альтернатива традиционной недвижимости.

Основные причины:

высокие цены на жилье;

желание уменьшить расходы и долги;

стремление к более простому образу жизни;

интерес к жизни ближе к природе.

История этого автобуса показывает: даже старый транспорт может стать комфортным жильем – если подойти к делу с идеей и терпением.

Что известно о доме на колесах, который напоминает квартиру?

Канадская компания представила дом на колесах, который по размерам и планировке больше напоминает полноценную квартиру, чем типичный трейлер. Внутри удалось создать просторный, светлый интерьер с акцентом на комфорт для ежедневной жизни, а не только путешествий.

В доме обустроили просторную гостиную, полноценную кухню с техникой, ванную комнату с подогревом пола и даже спальню на основном уровне без лестниц. Благодаря увеличенной ширине и большим окнам пространство не кажется тесным и обеспечивает уровень комфорта, близкий к обычному жилью.