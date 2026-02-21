В чем особенность дома на колесах?

Подробнее о проекте и его наполненности рассказали на New Atlas.

Читайте также "Как это красиво и уютно": украинка купила дом в селе и сделала там ремонт

Huckleberry, как рассказывают производители Rewild Homes, это мини-дом на колесах длиной примерно 9 метров и шириной почти 3 метра. Именно увеличенная ширина позволила сделать планировку значительно комфортнее, чем в большинстве стандартных домов на колесах, которые обычно узкие и вытянутые.

Дом имеет современный фасад с сочетанием дерева и металла, а также кедровую черепицу. Большие окна и люки на крыше обеспечивают много естественного света, благодаря чему пространство не кажется замкнутым или перегруженным.

Проект создавали с акцентом на постоянное проживание, а не короткие путешествия. Поэтому планирование ориентировано на удобство и функциональность в повседневной жизни.



Дом на колесах внутри / Фото Rewild Homes

Как удалось сделать его действительно удобным?

Главная зона – просторная гостиная, где достаточно места не только для дивана, но и для свободного движения или занятий йогой. Такая открытость – одно из ключевых требований заказчицы. Кухня оборудована индукционной плитой, мойкой, холодильником и достаточным количеством шкафов для хранения.

Отдельной изюминкой стала винтажная печь с духовкой для выпекания хлеба, которая добавляет интерьеру характера. Ванная комната выглядит необычно просторной – здесь есть ванна с душем, полноценный унитаз со смывом, стирально-сушильная машина и подогрев пола.

Спальня расположена на основном уровне, без лестниц и антресолей, и вмещает двуспальную кровать и системы хранения.

Huckleberry демонстрирует, что компактное жилье может быть не компромиссом, а сознательным выбором – без ощущения тесноты или ограничений.

Как женщина превратила прицеп в дом на колесах?

Ранее Хейли Рубери и ее партнер превратили старый прицеп 1989 года в уютный дом на колесах, потратив около 26 тысяч гривен на ремонт. Они купили этот Van Roys Caravan за 500 фунтов и полностью обновили его, очистив, отшлифовав и покрасив.

Для реконструкции использовали доступные товары из строительных магазинов и декоративные элементы из интернета. Внутри прицепа обустроили кухню, гостиную и спальню, создав атмосферу, как в настоящем доме. Особую атмосферу добавляют элементы ручной работы и сказочные огоньки.