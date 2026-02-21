У чому особливість будинку на колесах?

Huckleberry, як розповідають виробники Rewild Homes, це мінібудинок на колесах довжиною приблизно 9 метрів і шириною майже 3 метри. Саме збільшена ширина дозволила зробити планування значно комфортнішим, ніж у більшості стандартних будинків на колесах, які зазвичай вузькі та витягнуті.

Будинок має сучасний фасад із поєднанням дерева та металу, а також кедрову черепицю. Великі вікна та дахові люки забезпечують багато природного світла, завдяки чому простір не здається замкненим чи перевантаженим.

Проєкт створювали з акцентом на постійне проживання, а не короткі подорожі. Тому планування орієнтоване на зручність і функціональність у щоденному житті.



Як вдалося зробити його справді зручним?

Головна зона – простора вітальня, де достатньо місця не лише для дивана, а й для вільного руху чи занять йогою. Така відкритість – одна з ключових вимог замовниці. Кухня обладнана індукційною плитою, мийкою, холодильником і достатньою кількістю шаф для зберігання.

Окремою родзинкою стала вінтажна піч із духовкою для випікання хліба, яка додає інтер'єру характеру. Ванна кімната виглядає незвично просторою – тут є ванна з душем, повноцінний унітаз зі змивом, прально-сушильна машина та підігрів підлоги.

Спальня розташована на основному рівні, без драбин і антресолей, і вміщує двоспальне ліжко та системи зберігання.

Huckleberry демонструє, що компактне житло може бути не компромісом, а свідомим вибором – без відчуття тісноти чи обмежень.

Як жінка перетворила причіп на будинок на колесах?

Раніше Хейлі Рубері та її партнер перетворили старий причіп 1989 року на затишний будинок на колесах, витративши близько 26 тисяч гривень на ремонт. Вони купили цей Van Roys Caravan за 500 фунтів і повністю оновили його, очистивши, відшліфувавши та пофарбувавши.

Для реконструкції використали доступні товари з будівельних магазинів і декоративні елементи з інтернету. Усередині причепу облаштували кухню, вітальню та спальню, створивши атмосферу, як у справжньому домі. Особливу атмосферу додають елементи ручної роботи й казкові вогники.