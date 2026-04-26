Як з'явилась ідея перетворити автобус на житло?

Британська пара вирішила скористатися трендом компактного житла, який набирає популярності через зростання вартості нерухомості. Деталі розповідає Autoevolution.

Замість купівлі дорогого крихітного будинку у Великій Британії подружжя обрало значно дешевший варіант – старий міський автобус. Транспорт придбали фактично на межі списання, його збиралися утилізувати. Однак нові власники побачили потенціал у міцній конструкції та просторому салоні, що стало основою для майбутнього житла.

Скільки коштував проєкт і скільки облаштовували автобус?

Проєкт виявився доволі бюджетним у порівнянні з традиційною нерухомістю. Сам автобус обійшовся у 1,3 тисячі фунтів стерлінгів (приблизно 77 тисяч гривень), а ще приблизно 12 тисяч (понад 713 тисяч гривень) витратили на його переобладнання.

У результаті загальна вартість повноцінного житла виявилася у рази нижчою, ніж навіть невелика квартира в більшості міст.

Перетворення автобуса на житло тривало близько року. За цей час власники не лише облаштували простір, а й освоїли нові навички – від столярних робіт до базового дизайну інтер'єру. У результаті вийшов не просто бюджетний будинок, а персоналізований простір із "характером", де збережено частину оригінальних елементів автобуса.

Ми хотіли створити доступне житло, яке дозволить жити ближче до природи і не залежати від високих витрат,

– розповіли власники в коментарі Autoevolution.

Чим особливий цей будинок?

На відміну від багатьох мобільних будинків, цей автобус вирішили не використовувати для подорожей. Його встановили стаціонарно на фермі, створивши своєрідний заміський ретрит.

Це дало більше свободи в плануванні:

відмовилися від складних інженерних систем;

не облаштовували повноцінну ванну кімнату;

зробили акцент на відкритому, світлому інтер'єрі.

Поруч також облаштували зовнішню зону відпочинку з місцем для сидіння та вогнищем, що підсилює відчуття життя на природі.

Чому такі проєкти стають популярними?

Формат DIY-житла набирає популярності як альтернатива традиційній нерухомості.

Основні причини:

високі ціни на житло;

бажання зменшити витрати та борги;

прагнення до простішого способу життя;

інтерес до життя ближче до природи.

Історія цього автобуса показує: навіть старий транспорт може стати комфортним житлом – якщо підійти до справи з ідеєю та терпінням.

Канадська компанія представила будинок на колесах, який за розмірами та плануванням більше нагадує повноцінну квартиру, ніж типовий трейлер. Усередині вдалося створити просторий, світлий інтер'єр із акцентом на комфорт для щоденного життя, а не лише подорожей.

У будинку облаштували простору вітальню, повноцінну кухню з технікою, ванну кімнату з підігрівом підлоги та навіть спальню на основному рівні без драбин. Завдяки збільшеній ширині та великим вікнам простір не здається тісним і забезпечує рівень комфорту, близький до звичайного житла.