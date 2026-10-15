Купили квартиру и уплатили 1% в Пенсионный фонд: кто может вернуть эти деньги

При покупке квартиры украинцы уплачивают 1% от ее стоимости в Пенсионный фонд, однако некоторые покупатели могут вернуть эти деньги. Главное – иметь документы, подтверждающие, что этот платеж был необязательным.

Кто может вернуть 1% пенсионного сбора при покупке жилья

При покупке жилья покупатель должен уплатить пенсионный сбор. Он рассчитывается исходя из суммы, указанной в договоре купли-продажи. Однако если человек уплатил сбор, хотя по закону был от него освобожден, он имеет право требовать возврата денег, как указано в законодательстве.

В частности, от уплаты освобождены украинцы, приобретающие свое первое жилье. Такое же право имеют граждане, стоящие на квартирном учете и ожидающие получения жилья.

Чтобы не платить сбор при оформлении договора, покупатель должен предоставить нотариусу соответствующие документы. Тем, кто покупает квартиру впервые, понадобятся заявление о том, что они ранее не приобретали права собственности на жилье, сведения из Государственного реестра вещных прав и подтверждение того, что жилищные чеки не использовались для приватизации. Для людей, состоящих на квартирном учете, требуется документ, подтверждающий этот статус.

Как вернуть пенсионный сбор и какие документы для этого нужны

Если сбор уже уплачен, для возврата денег необходимо подготовить такие документы:

заявление о возврате пенсионного сбора;

копию договора купли-продажи жилья;

квитанцию или другой документ об уплате сбора;

документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты 1%.

Собранные документы необходимо подать в территориальный орган Пенсионного фонда лично или отправить по почте. После этого Пенсионный фонд проверит заявление и документы, чтобы определить, имеет ли покупатель право на возврат средств.

После проверки документов Пенсионный фонд передает заявление в Казначейство, которое должно перечислить деньги в течение пяти рабочих дней после его получения, если на соответствующих счетах достаточно средств. Если денег на счетах недостаточно, возврат может занять больше времени.

Если Пенсионный фонд отказал в возврате сбора, покупатель может предоставить дополнительные документы и подать заявление повторно. Также решение об отказе можно обжаловать в суде.

Напомним, ч при покупке квартиры в Украине необходимо уплатить т дополнительные налоги и сборы. В частности, покупатель обычно уплачивает 1% в Пенсионный фонд, а продавец, в зависимости от условий сделки, может уплачивать налог на доходы физических лиц и военный сбор.