Хто може повернути 1% пенсійного збору за купівлю житла

Під час купівлі житла покупець повинен сплатити пенсійний збір. Його розраховують від суми, зазначеної в договорі купівлі-продажу. Однак якщо людина заплатила збір, хоча за законом була звільнена від нього, вона має право вимагати повернення грошей, зазначається у Законодавстві.

Зокрема, від сплати звільнені українці, які купують своє перше житло. Таке саме право мають громадяни, які перебувають на квартирному обліку та очікують на отримання житла.

Щоб не сплачувати збір під час оформлення договору, покупець має надати нотаріусу відповідні документи. Тим, хто купує квартиру вперше, знадобляться заява про те, що вони раніше не набували права власності на житло, відомості з Державного реєстру речових прав та підтвердження, що житлові чеки не використовували для приватизації. Для людей, які перебувають на квартирному обліку, потрібен документ, що підтверджує цей статус.

Як повернути пенсійний збір та які документи потрібні

Якщо збір уже сплачено, для повернення грошей потрібно підготувати такі документи:

заяву про повернення пенсійного збору;

копію договору купівлі-продажу житла;

квитанцію або інший документ про сплату збору;

документи, які підтверджують право на звільнення від сплати 1%.

Зібрані документи необхідно подати до територіального органу Пенсійного фонду особисто або надіслати поштою. Після цього Пенсійний фонд перевірить заяву та документи, щоб визначити, чи має покупець право на повернення коштів.

Після перевірки документів Пенсійний фонд передає подання до Казначейства, яке має перерахувати гроші протягом п'яти робочих днів після його отримання, якщо на відповідних рахунках достатньо коштів. Якщо грошей на рахунках недостатньо, повернення може тривати довше.

Якщо Пенсійний фонд відмовив у поверненні збору, покупець може надати додаткові документи та звернутися повторно. Також рішення про відмову можна оскаржити в суді.

Нагадаємо, під час купівлі квартири в Україні потрібно сплатити додаткові податки та збори. Зокрема, покупець зазвичай сплачує 1% до Пенсійного фонду, а продавець залежно від умов угоди може сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.