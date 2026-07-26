Без этих документов квартиру не купите: что нужно подготовить заранее

Покупка недвижимости – один из важнейших финансовых шагов, требующий тщательной подготовки документов. От их правильности и полноты зависит не только скорость заключения сделки, но и безопасность будущего владельца.

Какие документы должен подготовить покупатель

Для заключения договора купли-продажи недвижимости покупателю необходимо иметь комплект личных документов, сообщают в Минюсте. Прежде всего, это паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).

Если недвижимость приобретается в браке, нотариус может потребовать свидетельство о браке. В большинстве случаев имущество, приобретенное в браке, считается общей совместной собственностью супругов, поэтому может потребоваться нотариально заверенное согласие второго супруга на заключение договора.

Если от имени покупателя действует представитель, он должен предоставить нотариально заверенную доверенность с соответствующими полномочиями. В случае приобретения жилья за счет кредитных средств также понадобятся документы, связанные с оформлением ипотеки или кредитного договора.

Перед подписанием договора покупателю следует убедиться, что все расчеты осуществляются в соответствии с требованиями законодательства, а также заранее уточнить у нотариуса перечень документов, ведь он может отличаться в зависимости от конкретной ситуации.

Какие документы необходимо проверить у продавца

Не менее важно внимательно проверить документы продавца и самой недвижимости. Прежде всего нужно убедиться, что продавец действительно является собственником жилья. Это подтверждается документами, удостоверяющими право собственности, а также информацией из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Помимо права собственности, стоит проверить отсутствие арестов, ипотеки, запретов на отчуждение или других обременений. Если квартира или дом были приобретены в браке, может потребоваться нотариально заверенное согласие второго супруга на продажу.

Также покупателю рекомендуется проверить технический паспорт на объект, документы на земельный участок (если речь идет о частном доме), справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги и информацию о зарегистрированных жильцах. Это поможет избежать дополнительных расходов и юридических проблем после оформления права собственности.

Специалисты советуют не ограничиваться лишь формальной проверкой документов. Перед подписанием договора желательно проконсультироваться с нотариусом или юристом, который проверит юридическую чистоту объекта и поможет минимизировать риски при покупке недвижимости.

Итак, полный перечень основных документов:

паспорт или ID-карта каждой из сторон сделки;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, что подтверждает право собственности продавца на квартиру или дом;

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество в отношении объекта;

в случае большой суммы сделки – документы о происхождении средств покупателя.

Если недвижимость находится в совместной собственности супругов, также потребуется нотариально заверенное согласие второго супруга.