Які документи повинен підготувати покупець

Для укладення договору купівлі-продажу нерухомості покупцю необхідно мати пакет особистих документів, повідомляють у Мін'юсті. Насамперед це паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Якщо нерухомість купується у шлюбі, нотаріус може вимагати свідоцтво про шлюб. У більшості випадків майно, придбане під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю подружжя, тому може знадобитися нотаріально посвідчена згода другого з подружжя на укладення договору.

Якщо від імені покупця діє представник, він повинен надати нотаріально посвідчену довіреність із відповідними повноваженнями. У разі придбання житла за кредитні кошти також знадобляться документи, пов'язані з оформленням іпотеки або кредитного договору.

Перед підписанням договору покупцеві варто переконатися, що всі розрахунки здійснюються відповідно до вимог законодавства, а також заздалегідь уточнити у нотаріуса перелік документів, адже він може відрізнятися залежно від конкретної ситуації.

Які документи необхідно перевірити у продавця

Не менш важливо уважно перевірити документи продавця та самої нерухомості. Насамперед потрібно переконатися, що продавець дійсно є власником житла. Це підтверджується документами, які посвідчують право власності, а також інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім права власності, варто перевірити відсутність арештів, іпотеки, заборон на відчуження або інших обтяжень. Якщо квартира чи будинок були набуті у шлюбі, може знадобитися нотаріально посвідчена згода другого з подружжя на продаж.

Також покупцю рекомендують перевірити технічний паспорт на об'єкт, документи на земельну ділянку (якщо йдеться про приватний будинок), довідки про відсутність заборгованості за комунальні послуги та інформацію про зареєстрованих мешканців. Це допоможе уникнути додаткових витрат і юридичних проблем після оформлення права власності.

Фахівці радять не обмежуватися лише формальною перевіркою документів. Перед підписанням договору бажано проконсультуватися з нотаріусом або юристом, який перевірить юридичну чистоту об'єкта та допоможе мінімізувати ризики під час купівлі нерухомості.

Отже, повний перелік базових документів:

паспорт або ID картка кожної зі сторін угоди;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує право власності продавця на квартиру або будинок;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта;

у разі великої суми угоди документи про походження коштів покупця.

Коли нерухомість перебуває у спільній власності подружжя, також знадобиться нотаріально посвідчена згода другого з подружжя.