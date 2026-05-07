Купили квартиру, а вместе с ней чужие долги за коммуналку: что делать новым владельцам

Вместе с новой квартирой украинцы могут неожиданно получить и долги предыдущих владельцев за воду, газ или электроэнергию. Поэтому перед оформлением сделки покупателям советуют тщательно проверять жилье и документы, чтобы после переезда не платить за чужие счета.

Переходят ли долги за коммунальные услуги новому владельцу?

Как рассказывают специалисты юридической компании "Бачинский и партнеры", долги за коммунальные услуги не переходят автоматически к новому владельцу квартиры.

Оплачивать газ, воду, электроэнергию или другие услуги должен тот, кто ими пользовался. Юристы объясняют, что судебная практика также стоит на стороне покупателей жилья.

Если человек приобрел квартиру, это не означает, что он автоматически должен погашать старые долги предыдущего владельца. Исключение возможно только тогда, когда покупатель сам согласился взять на себя такое обязательство.

Несмотря на общее правило "долг не переходит на нового владельца", есть ситуации, когда платить все же придется или это может быть экономически целесообразно,

– объясняет юрист Дмитрий Карпухин.

Чаще всего это прописывают в договоре купли-продажи. Если же такого пункта нет, требования коммунальных служб к новому владельцу считаются неправомерными.

В каких случаях долги все же могут перейти покупателю?

Риски для нового владельца возникают в нескольких случаях:

если в договоре купли-продажи прямо указали обязанность погасить задолженность;

если в акте приема-передачи зафиксировали наличие долгов;

если стороны договорились об этом отдельно и имеют письменные подтверждения или переписку.

Отдельно юристы советуют обращать внимание на вопрос взносов ОСМД. Иногда объединения совладельцев пытаются переложить старые долги на нового владельца квартиры. Впрочем, такие действия также можно обжаловать.

Что делать, если после покупки начали поступать старые долги?

Если ЖЭК, ОСМД или поставщик услуг пытаются "повесить" чужой долг, важно не поддаваться давлению и действовать поэтапно,

– пишет Карпухин.

Сначала нужно обратиться к поставщику услуг и предоставить копии договора купли-продажи и акта приема-передачи. Также важно уточнить, на кого именно оформили договоры на коммунальные услуги и за какой период возник долг, ведь иногда в документах до сих пор указан предыдущий владелец или наниматель.

Далее следует письменно обратиться в коммунальное предприятие или ОСМД и объяснить, что право собственности на квартиру перешло уже после появления долга, а договоры на услуги заключали с предыдущим владельцем.

Новый владелец также может требовать заключить новый договор на свое имя с "нулевым" балансом. Если же коммунальная служба продолжает требовать оплату или угрожает отключением услуг, вопрос придется решать через суд.

Как проверить квартиру перед покупкой?

Перед подписанием договора советуют проверить информацию в Государственном реестре прав и Едином реестре должников. Если в отношении продавца есть исполнительное производство, это может свидетельствовать о финансовых проблемах.

Также стоит попросить у продавца справки об отсутствии задолженности от всех поставщиков коммунальных услуг. Специалисты советуют сразу зафиксировать показатели счетчиков в акте в день заключения сделки, чтобы в будущем не возникало споров.