Купили квартиру с чужими долгами за коммунальные услуги: кто на самом деле должен их оплатить

Покупка квартиры может принести не только новые ключи, но и неприятный сюрприз в счетах – долги предыдущего владельца. Однако сам факт смены владельца не означает, что покупатель автоматически обязан их погашать.

Переходят ли задолженности за коммунальные услуги новому владельцу

Долг за жилищно-коммунальные услуги не переходит к покупателю только потому, что он стал владельцем квартиры, пишет "Судебно-юридическая газета".

Денежное обязательство остается за тем человеком, у которого оно возникло. Перевести долг на другое лицо можно только с согласия кредитора, если закон не предусматривает иного.

Поэтому, если задолженность накопил предыдущий владелец, новый покупатель не обязан автоматически ее погашать. Верховный Суд подтвердил это в деле № 201/11406/20: новый владелец не несет ответственности за старые долги, если сам не взял на себя такую обязанность и в договоре купли-продажи нет условия о переносе долга.

Коммунальные договоры также не являются обременением самой квартиры. Поэтому даже если у поставщика нет механизма, позволяющего просто списать старую задолженность, это не дает права требовать ее у нового владельца. Такую же позицию Верховный Суд подтвердил и в деле № 201/1807/21.

Когда долг может перейти к покупателю

Исключение возможно, если стороны сами договорились о старой задолженности. Например, покупатель может согласиться компенсировать продавцу сумму долга или ее могут учесть в цене квартиры.

Однако даже такая договоренность не означает, что покупатель автоматически становится должником перед поставщиком услуг. Для этого обычно требуется согласие кредитора. Пока долг официально не переведен на нового владельца, ответственность перед поставщиком услуг остается за предыдущим потребителем.

Что делать, если старый долг записали на нового владельца

Если чужая задолженность осталась на лицевом счете, новый владелец может потребовать от поставщика списать ее. Если человек своевременно оплачивает текущие счета и собственного долга не имеет, ограничивать услуги из-за задолженности предыдущего владельца не должны.

Если поставщик отказывается списать старый долг, можно подать письменное требование, а при необходимости – обратиться в суд.

Еще до покупки квартиры лучше попросить продавца показать справки об отсутствии задолженности перед поставщиками, ОСМД или управляющим, а также последние квитанции. В договоре также можно прописать, что задолженности нет, или определить порядок компенсации, если ее обнаружат уже после заключения сделки.

Напомним, перед покупкой квартиры стоит проверить техпаспорт , выписку из Государственного реестра вещных прав и документы, подтверждающие право собственности продавца. Также важно выяснить, нет ли на жилье ареста, ипотеки или судебных споров.