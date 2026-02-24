Сколько придется заплатить за переоформление квартиры в 2026 году

Переоформление квартиры в Украине в 2026 году обходится дороже, чем многие ожидают, ведь кроме цены жилья стороны платят налоги и обязательные сборы. Часть этих платежей зависит от условий продажи и может существенно повлиять на конечную сумму сделки.

Что платят при купли-продажи квартиры?

Налоговая нагрузка при переоформлении зависит от того, первая ли это продажа недвижимости за год и как долго имущество находилось в собственности, пишут в АН "Маяк".

Смотрите также Чем немецкие квартиры отличаются от украинских: что сразу заметно

Основные налоги:

5% налога на доходы физических лиц , если это не первая продажа за год или квартира находилась в собственности менее трех лет;

, если это не первая продажа за год или квартира находилась в собственности менее трех лет; 5% военного сбора , который уплачивается вместе с НДФЛ;

, который уплачивается вместе с НДФЛ; 1% государственной пошлины от стоимости объекта;

от стоимости объекта; 1% сбора в Пенсионный фонд, который обычно платит покупатель.

18% налога на доходы физических лиц уплачивается только если в течение календарного года продается третий и каждый последующий объект недвижимости.

Если жилье находилось в собственности более трех лет и это первая продажа за год, продавец может быть освобожден от уплаты НДФЛ, указано в Налоговом кодексе. В то же время военный сбор в большинстве случаев остается обязательным.

Какие еще расходы следует учитывать?

Кроме налогов, стороны платят нотариальные и технические услуги. Именно они часто становятся дополнительной финансовой нагрузкой.

Нотариальные услуги у частных нотариусов в 2026 году стартуют примерно от 10 тысяч до 15 тысяч гривен в зависимости от региона и сложности сделки. Государственные нотариусы могут устанавливать более низкую стоимость, однако процедура обычно длится дольше.

Обязательной является оценка недвижимости для определения налоговой базы. Если автоматическая оценка через сервис Фонда госимущества не применяется, нужно обращаться к сертифицированному оценщику. Стоимость такой услуги составляет от тысячи гривен.

Также уплачивается административный сбор за государственную регистрацию права собственности. За стандартную процедуру он составляет около 300 гривен.

Кто именно оплачивает эти расходы?

Закон не устанавливает жесткого распределения расходов между сторонами. На практике:

сбор в Пенсионный фонд обычно платит покупатель;

государственную пошлину и нотариальные расходы стороны часто делят по договоренности;

налоги с дохода платит продавец.

Финальные условия стороны определяют до подписания договора купли-продажи, чтобы избежать дополнительных расходов при заключении сделки.

Кто должен платить налог на недвижимость?