Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАМ) отмечает, что украинцы обязаны согласовывать и оформлять перепланировку квартиры. Речь идет, в частности, о вмешательстве в опорные конструкции.

Можно ли подать документы, чтобы перепланировать квартиру через Дию?

Некоторые услуги по перепланировке можно действительно оформить через Дию.

В частности, там можно:

подать уведомление о начале строительных работ для категорий СС1 (имеются в виду небольшие объекты);

получить разрешительные документы;

проверить статус поданных заявлений.

О каких изменениях в квартире нужно извещать ГИАМ?

ГИАМ отмечает, что обязательно нужно сообщать о:

вмешательстве в опорные конструкции;

также необходимо сообщать о переоборудовании, которое коснется инженерных систем общего пользования.

Чтобы менять несущие конструкции и стены, или помещения общего пользования необходимо получить еще и согласие от сожителей/ОСМД/балансодержателя и приобщить и к документам для подачи уведомления о начале строительных работ,

– отмечает ГИАМ.

Обратите внимание! В некоторых случаях ГИАМ может не дать соответствующее разрешение на работы.

Иногда инспекция осуществляет проверки (в том числе внеплановые). Если будет выявлено нарушение, ГИАМ имеет право инициировать:

судебное разбирательство;

в результате судебного решения, владельца помещения могут обязать вернуть недвижимость в прежнее состояние.

Что нужно знать о недвижимости в Украине сейчас?