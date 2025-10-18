Можно ли подать документы, чтобы перепланировать квартиру через Дию?
Некоторые услуги по перепланировке можно действительно оформить через Дию, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал.
В частности, там можно:
- подать уведомление о начале строительных работ для категорий СС1 (имеются в виду небольшие объекты);
- получить разрешительные документы;
- проверить статус поданных заявлений.
О каких изменениях в квартире нужно извещать ГИАМ?
ГИАМ отмечает, что обязательно нужно сообщать о:
- вмешательстве в опорные конструкции;
- также необходимо сообщать о переоборудовании, которое коснется инженерных систем общего пользования.
Чтобы менять несущие конструкции и стены, или помещения общего пользования необходимо получить еще и согласие от сожителей/ОСМД/балансодержателя и приобщить и к документам для подачи уведомления о начале строительных работ,
– отмечает ГИАМ.
Обратите внимание! В некоторых случаях ГИАМ может не дать соответствующее разрешение на работы.
Иногда инспекция осуществляет проверки (в том числе внеплановые). Если будет выявлено нарушение, ГИАМ имеет право инициировать:
- судебное разбирательство;
- в результате судебного решения, владельца помещения могут обязать вернуть недвижимость в прежнее состояние.
Что нужно знать о недвижимости в Украине сейчас?
Стоимость аренды квартир ощутимо меняется. "Динамика" наблюдается почти каждый месяц. Так, например, в сентябре стоимость аренды в среднем по Украине увеличилась на 8,3%.
Оплата услуг риелтора это довольно спорная тема. Обычно их "покрывает" арендатор. Однако есть случаи, когда платит именно арендодатель.