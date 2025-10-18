Можно ли подать документы, чтобы перепланировать квартиру через Дию?

Некоторые услуги по перепланировке можно действительно оформить через Дию, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал.

В частности, там можно:

подать уведомление о начале строительных работ для категорий СС1 (имеются в виду небольшие объекты);

получить разрешительные документы;

проверить статус поданных заявлений.

О каких изменениях в квартире нужно извещать ГИАМ?

ГИАМ отмечает, что обязательно нужно сообщать о:

вмешательстве в опорные конструкции;

также необходимо сообщать о переоборудовании, которое коснется инженерных систем общего пользования.

Чтобы менять несущие конструкции и стены, или помещения общего пользования необходимо получить еще и согласие от сожителей/ОСМД/балансодержателя и приобщить и к документам для подачи уведомления о начале строительных работ,

– отмечает ГИАМ.

Обратите внимание! В некоторых случаях ГИАМ может не дать соответствующее разрешение на работы.

Иногда инспекция осуществляет проверки (в том числе внеплановые). Если будет выявлено нарушение, ГИАМ имеет право инициировать:

судебное разбирательство;

в результате судебного решения, владельца помещения могут обязать вернуть недвижимость в прежнее состояние.

