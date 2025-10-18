Чи можна подати документи, аби переплановувати квартиру через Дію?

Деякі послуги з перепланування можна дійсно оформити через Дію, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал.

Читайте також Половина під землею: зірка популярного шоу перетворив занедбані гаражі на розкішний будинок

Зокрема, там можна:

подати повідомлення про початок будівельних робіт для категорій СС1 (маються на увазі невеликі об'єкти);

отримати дозвільні документи;

перевірити статус поданих заяв.

Про які зміни у квартирі потрібно сповіщати ДІАМ?

ДІАМ наголошує, що обов'язково потрібно повідомляти про:

втручання в опорні конструкції;

також необхідно сповіщати про переобладнання, яке торкнеться інженерних систем загального користування.

Щоб змінювати несучі конструкції та стіни, чи приміщення загального користування необхідно отримати ще й згоду від співмешканців/ОСББ/балансоутримувача та долучити і до документів для подання повідомлення про початок будівельних робіт,

– зазначає ДІАМ.

Зауважте! В деяких випадках ДІАМ може не дати відповідний дозвіл на роботи.

Інколи інспекція здійснює перевірки (у тому числі позапланові). Якщо буде виявлено порушення, ДІАМ має право ініціювати:

судовий розгляд;

в результаті судового рішення, власника приміщення можуть зобов'язати повернути нерухомість у попередній стан.

Що потрібно знати про нерухомість в Україні зараз?