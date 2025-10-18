Укр Рус
18 жовтня, 23:50
2

Чи можна оформити перепланування квартири через Дію

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Через Дію можна оформити деякі послуги з перепланування, такі як подача повідомлення про початок будівельних робіт для категорій СС1.
  • ДІАМ вимагає повідомляти про втручання в опорні конструкції та переобладнання, яке торкається цих конструкцій, і може ініціювати судовий розгляд у разі порушень.

Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) наголошує, що українці зобов'язані погоджувати та оформлювати перепланування квартири. Йдеться, зокрема, про втручання в опорні конструкції.

Чи можна подати документи, аби переплановувати квартиру через Дію?

Деякі послуги з перепланування можна дійсно оформити через Дію, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал.

Зокрема, там можна:

  • подати повідомлення про початок будівельних робіт для категорій СС1 (маються на увазі невеликі об'єкти);
  • отримати дозвільні документи;
  • перевірити статус поданих заяв.

Про які зміни у квартирі потрібно сповіщати ДІАМ?

ДІАМ наголошує, що обов'язково потрібно повідомляти про:

  • втручання в опорні конструкції;
  • також необхідно сповіщати про переобладнання, яке торкнеться інженерних систем загального користування.

Щоб змінювати несучі конструкції та стіни, чи приміщення загального користування необхідно отримати ще й згоду від співмешканців/ОСББ/балансоутримувача та долучити і до документів для подання повідомлення про початок будівельних робіт,
– зазначає ДІАМ.

Зауважте! В деяких випадках ДІАМ може не дати відповідний дозвіл на роботи.

Інколи інспекція здійснює перевірки (у тому числі позапланові). Якщо буде виявлено порушення, ДІАМ має право ініціювати:

  • судовий розгляд;
  • в результаті судового рішення, власника приміщення можуть зобов'язати повернути нерухомість у попередній стан.  

