Чи можна оформити перепланування квартири через Дію
- Через Дію можна оформити деякі послуги з перепланування, такі як подача повідомлення про початок будівельних робіт для категорій СС1.
- ДІАМ вимагає повідомляти про втручання в опорні конструкції та переобладнання, яке торкається цих конструкцій, і може ініціювати судовий розгляд у разі порушень.
Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) наголошує, що українці зобов'язані погоджувати та оформлювати перепланування квартири. Йдеться, зокрема, про втручання в опорні конструкції.
Чи можна подати документи, аби переплановувати квартиру через Дію?
Деякі послуги з перепланування можна дійсно оформити через Дію, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал.
Зокрема, там можна:
- подати повідомлення про початок будівельних робіт для категорій СС1 (маються на увазі невеликі об'єкти);
- отримати дозвільні документи;
- перевірити статус поданих заяв.
Про які зміни у квартирі потрібно сповіщати ДІАМ?
ДІАМ наголошує, що обов'язково потрібно повідомляти про:
- втручання в опорні конструкції;
- також необхідно сповіщати про переобладнання, яке торкнеться інженерних систем загального користування.
Щоб змінювати несучі конструкції та стіни, чи приміщення загального користування необхідно отримати ще й згоду від співмешканців/ОСББ/балансоутримувача та долучити і до документів для подання повідомлення про початок будівельних робіт,
– зазначає ДІАМ.
Зауважте! В деяких випадках ДІАМ може не дати відповідний дозвіл на роботи.
Інколи інспекція здійснює перевірки (у тому числі позапланові). Якщо буде виявлено порушення, ДІАМ має право ініціювати:
- судовий розгляд;
- в результаті судового рішення, власника приміщення можуть зобов'язати повернути нерухомість у попередній стан.
