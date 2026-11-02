Из офиса можно сделать квартиру: что нужно знать перед переоформлением

Обычный офис или другое нежилое помещение можно официально преобразовать в квартиру. Однако для этого недостаточно просто сделать ремонт, а в некоторых случаях изменить статус недвижимости вообще не удастся.

Как перевести нежилое помещение в жилое

Офисы, магазины, мастерские и некоторые апартаменты юридически не предназначены для постоянного проживания. Даже если в таком помещении есть кухня, санузел и вся необходимая мебель, оно не становится квартирой автоматически, пишет OLX Недвижимость.

Важно! Чтобы перевести помещение в жилое, необходимо подтвердить его соответствие строительным, санитарным и противопожарным нормам. В ходе технического обследования специалисты проверяют состояние конструкций, высоту потолков, естественное освещение и вентиляцию. Также проверяют наличие отопления, водоснабжения, канализации и электричества. Если есть недостатки, которые можно устранить, владельцу может понадобиться реконструкция.

Перед оформлением необходимо выяснить порядок перевода в местном совете или ЦПАУ, поскольку требования могут различаться в зависимости от общины. Для подачи заявления обычно готовят документы о праве собственности, технический паспорт и заключение о состоянии помещения.

При необходимости также проводят реконструкцию и оформляют необходимые согласования. После принятия решения о переводе и завершения необходимых работ владелец должен позаботиться об обновлении сведений в Государственном реестре вещных прав. Стоимость и продолжительность оформления зависят от состояния помещения и объема необходимых работ.

В каких случаях нельзя изменить статус помещения

Не каждое нежилое помещение можно приспособить для постоянного проживания. Препятствием могут стать отсутствие окон, плохая вентиляция, проблемы с конструкциями или нарушение требований пожарной безопасности. Например, влажный подвал без естественного освещения может быть невозможно переоборудовать в соответствии с жилищными нормами.

В изменении статуса могут отказать и из-за юридических проблем:

неполный пакет документов или ошибки в них;

отсутствие необходимых согласований;

арест недвижимости или другие ограничения, препятствующие оформлению.

Если реконструкция затрагивает общее имущество многоквартирного дома, может потребоваться согласие совладельцев, оформленное в соответствии с установленным порядком. Самовольная перепланировка также не дает владельцу права автоматически изменить назначение помещения.

Если причиной отказа стали ошибки в документах, их можно исправить и подать заявление повторно. В случае несоответствия техническим требованиям стоит выяснить, возможно ли устранить недостатки путем реконструкции. Если же собственник считает отказ необоснованным, он имеет право обжаловать его в суде.

Напомним, в Украине предлагают бесплатно передавать землю под многоквартирными домами в совместную собственность жильцов. Однако продавать, делить между владельцами квартир или передавать такие участки в ипотеку будет запрещено.