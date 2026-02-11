В Харькове стоит первый панельный дом СССР: почему он уникален

В Харькове сохранился первый в СССР жилой дом, построенный из больших сборных панелей еще в 1930-х годах. Этот проект появился задолго до эпохи хрущевок и стал одной из первых попыток индустриализировать жилищное строительство.

Чем этот дом отличался от более поздних панелек?

Дом построили в 1931 – 1933 годах на современной улице Григория Сковороды, 40, пишет Телеграф.

Его создали не как типичный жилой объект, а как исследовательскую площадку для проверки идеи возведения зданий из крупных заводских элементов. В отличие от более поздних серийных хрущевок, здесь применили экспериментальные конструкции и нестандартные инженерные решения.

Проект разрабатывала группа архитекторов, которые работали над внедрением индустриальных методов в строительстве. Идея заключалась в том, чтобы часть работ перенести со строительной площадки на завод, а потом только собирать готовые элементы.

Для начала 1930-х годов это было новаторским подходом, ведь большинство жилых домов тогда возводили традиционными способами из кирпича.

Первый панельный дом в СССР / Фото Телеграф

Харьков в то время был одним из центров архитектурных экспериментов. В городе появлялись здания конструктивизма, новые жилые комплексы и объекты, отражавшие идею быстрой модернизации. Именно в такой среде и возник первый панельный жилой дом, который стал технологическим исключением для своего времени.

Какое значение имел этот эксперимент для будущего строительства?

Хотя дом не стал образцом для немедленного массового копирования, он продемонстрировал возможность использования крупных сборных элементов в жилищном строительстве. Полученный опыт впоследствии учли при разработке индустриальных методов, которые начали широко применять уже после Второй мировой войны.

Первая "панелька" в Харькове / Фото Телеграф

Именно тогда в СССР развернули масштабные программы возведения типового жилья, известного как панельные многоэтажки. Они строились быстро и относительно дешево, что позволяло частично решить жилищную проблему в городах.

