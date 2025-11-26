Жилье в ипотеку: какой первый взнос при покупке квартиры

Покупка собственного жилья требует не только финансовых ресурсов, но и понимания условий оформления первого взноса. Знание ключевых особенностей помогает избежать неприятных ситуаций и воспользоваться доступными государственными программами.

Какой бывает первый взнос и от чего он зависит?

Первый взнос составляет от 10% до 70% стоимости жилья, пишет 24 Канал со ссылкой на РИЕЛ.

Первым взносом считается обязательная сумма, которую покупатель платит сразу при покупке жилья. В некоторых случаях застройщики предлагают варианты без первого взноса, но тогда владелец не может использовать квартиру до полной выплаты рассрочки.

Для защиты интересов покупателя применяются два основных договора:

Предварительный договор , закрепляющий намерение покупки квартиры;

, закрепляющий намерение покупки квартиры; Договор купли-продажи имущественных прав, позволяющий инвестировать в квартиру с отсрочкой права собственности до завершения строительства.

Ежемесячные платежи после первого взноса могут быть равными или меняться в зависимости от договоренностей с застройщиком.

Что предлагает программа "еОселя"?

Государственная программа "еОселя" позволяет украинцам приобрести жилье с доступным первым взносом и льготными условиями кредитования, отмечает Действие.

Важно! Минимальный взнос по программе составляет 20%, а для молодежи до 25 лет – взнос снижен до 10%. Кредит доступен на срок до 20 лет.

Для отдельных категорий, таких как военные, медики и учителя, предусмотрены льготные процентные ставки на первые 10 лет. Программа позволяет оформлять ипотеку как в новостройках, так и на вторичном рынке, при условии соблюдения установленных ограничений по площади и стоимости жилья.

Какие преимущества и недостатки программы "еОселя"?

Преимущества программы:

уменьшенный первый взнос;

возможность долгосрочного кредитования;

поддержка для льготных категорий;

доступ к различным типам жилья.

Недостатки:

20% взноса все равно может быть значительной суммой;

превышение установленных пределов стоимости требует дополнительных средств;

необходимость соответствовать критериям программы.

Какие требования к жилью по программе "еОселя"?