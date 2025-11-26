Жилье в ипотеку: какой первый взнос при покупке квартиры
- Первый взнос при покупке жилья составляет от 10% до 70%, а в некоторых случаях возможны варианты без него, но с ограничениями.
- Государственная программа "еОселя" предлагает минимальный взнос 20% (10% для молодежи до 25 лет) с льготными условиями для военных, медиков и учителей на срок до 20 лет.
Покупка собственного жилья требует не только финансовых ресурсов, но и понимания условий оформления первого взноса. Знание ключевых особенностей помогает избежать неприятных ситуаций и воспользоваться доступными государственными программами.
Какой бывает первый взнос и от чего он зависит?
Первый взнос составляет от 10% до 70% стоимости жилья, пишет 24 Канал со ссылкой на РИЕЛ.
Первым взносом считается обязательная сумма, которую покупатель платит сразу при покупке жилья. В некоторых случаях застройщики предлагают варианты без первого взноса, но тогда владелец не может использовать квартиру до полной выплаты рассрочки.
Для защиты интересов покупателя применяются два основных договора:
- Предварительный договор, закрепляющий намерение покупки квартиры;
- Договор купли-продажи имущественных прав, позволяющий инвестировать в квартиру с отсрочкой права собственности до завершения строительства.
Ежемесячные платежи после первого взноса могут быть равными или меняться в зависимости от договоренностей с застройщиком.
Что предлагает программа "еОселя"?
Государственная программа "еОселя" позволяет украинцам приобрести жилье с доступным первым взносом и льготными условиями кредитования, отмечает Действие.
Важно! Минимальный взнос по программе составляет 20%, а для молодежи до 25 лет – взнос снижен до 10%. Кредит доступен на срок до 20 лет.
Для отдельных категорий, таких как военные, медики и учителя, предусмотрены льготные процентные ставки на первые 10 лет. Программа позволяет оформлять ипотеку как в новостройках, так и на вторичном рынке, при условии соблюдения установленных ограничений по площади и стоимости жилья.
Какие преимущества и недостатки программы "еОселя"?
Преимущества программы:
- уменьшенный первый взнос;
- возможность долгосрочного кредитования;
- поддержка для льготных категорий;
- доступ к различным типам жилья.
Недостатки:
- 20% взноса все равно может быть значительной суммой;
- превышение установленных пределов стоимости требует дополнительных средств;
- необходимость соответствовать критериям программы.
Какие требования к жилью по программе "еОселя"?
Стоимость жилья не должна превышать стоимость строительства для конкретного региона, умноженную на специальный коэффициент.
Площадь квартиры не должна превышать норматив на количество человек в семье. Запрещена покупка жилья, что находится в зоне боевых действий или является памятником архитектуры.
Сейчас программой "еОселя" могут воспользоваться военнослужащие, медицинские работники, работники учебных заведений и ученые, ветераны войны, переселенцы и другие граждане без собственного жилья.