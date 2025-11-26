Житло в іпотеку: який перший внесок при купівлі квартири

Купівля власного житла потребує не лише фінансових ресурсів, а й розуміння умов оформлення першого внеску. Знання ключових особливостей допомагає уникнути неприємних ситуацій і скористатися доступними державними програмами.

Який буває перший внесок і від чого він залежить?

Перший внесок становить від 10% до 70% вартості житла, пише 24 Канал з посиланням на РІЕЛ.

Першим внеском вважається обов'язкова сума, яку покупець сплачує одразу при купівлі житла. У деяких випадках забудовники пропонують варіанти без першого внеску, але тоді власник не може використовувати квартиру до повної виплати розстрочки.

Для захисту інтересів покупця застосовуються два основні договори:

Попередній договір , що закріплює намір купівлі квартири;

, що закріплює намір купівлі квартири; Договір купівлі-продажу майнових прав, що дозволяє інвестувати у квартиру з відтермінуванням права власності до завершення будівництва.

Щомісячні платежі після першого внеску можуть бути рівними або змінюватися залежно від домовленостей із забудовником.

Що пропонує програма "єОселя"?

Державна програма "єОселя" дозволяє українцям придбати житло з доступним першим внеском і пільговими умовами кредитування, зазначає Дія.

Важливо! Мінімальний внесок за програмою становить 20%, а для молоді до 25 років – внесок знижений до 10%. Кредит доступний на строк до 20 років.

Для окремих категорій, таких як військові, медики та вчителі, передбачені пільгові відсоткові ставки на перші 10 років. Програма дозволяє оформлювати іпотеку як у новобудовах, так і на вторинному ринку, за умови дотримання встановлених обмежень щодо площі та вартості житла.

Які переваги та недоліки програми "єОселя"?

Переваги програми:

зменшений перший внесок;

можливість довгострокового кредитування;

підтримка для пільгових категорій;

доступ до різних типів житла.

Недоліки:

20% внеску все одно може бути значною сумою;

перевищення встановлених меж вартості потребує додаткових коштів;

необхідність відповідати критеріям програми.

Які вимоги до житла за програмою "єОселя"?