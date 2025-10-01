Петиция о деятельности риелторов на сайте Кабмина набрала 25 000 голосов, поэтому ее решили рассмотреть. В качестве ответа, Свириденко поручила упорядочить вопросы рынка риелторских услуг.

Как ответили на петицию о риелторах?

Правительство признало, что сегодня в Украине деятельность агентств недвижимости и риелторов осуществляется без специального правового регулирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на петицию.

В ответе говорится о том, что законодательное урегулирование в Украине риэлторской деятельности может способствовать:

повышению прозрачности и усилению конкуренции на рынке недвижимости;

защите прав потребителей;

увеличению поступлений в бюджет;

профессионализации сферы риелторских услуг.

Вместе с тем, по мнению Фонда государственного имущества, законодательное регулирование риелторской деятельностии приведет с одной стороны к росту бюрократического аппарата, а соответственно дополнительному увеличению бюджетных расходов, а с другой стороны – к росту расходов риэлторского бизнеса, что может повлиять на цену услуги.

В то же время Кабинет Министров учитывая значительные объемы операций с жильем, поддерживает необходимость упорядочения рынка риелторских услуг с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства.

Поэтому глава правительства Юлия Свириденко поручила Фонду государственного имущества вместе с Минэкономики, Минфином, Минюстом и Минразвития проработать указанный вопрос.

Что известно о петиции?

Петицию о риелторах опубликовали 25 июля и она успела набрать необходимое для рассмотрения количество голосов. В ней обратили внимание на то, что из-за неурегулирования работы риелторов в Украине имеются такие пробелмы:

массовые злоупотребления со стороны лиц, которые не имеют никакого официального статуса;

уклонение от уплаты налогов;

отсутствие защиты прав потребителей;

масштабный теневой рынок с оборотом в сотни миллионов гривен в год.

Граждане вынуждены платить большие комиссии – 50%, 100% от стоимости аренды или 2–5% при покупке – даже в случаях, когда не обращались за помощью к риелторам, а нашли жилье самостоятельно. Из-за отсутствия требований, посредники не обязаны регистрировать свою деятельность или нести ответственность,

– сообщили в петиции.

Поэтому Кабмину предложили урегулировать этот вопрос и разработать нормативно-правовые акты.

Риелторка Оксана Савула в комментарии журналистам 24 Канала отметила, что эта петиция четко продемонстрировала: в украинском обществе существует глубокий запрос на изменения в сфере недвижимости. Это не о запрете брать комиссию без обращения клиента, а о желании людей жить в прозрачной среде, где есть понятные и честные правила игры.

Я поддержала эту петицию, потому что она освещает одну из самых больших проблем нашей профессии – отсутствие системных стандартов и доверия. Люди имеют право платить только за те услуги, которые они действительно заказали. И риэлторская деятельность должна основываться на прозрачных договорах, а не на случайных "договоренностях" или неформальных практиках,– отметила Оксана.

Она подчеркнула, что рынок нуждается в очистке и обновлении. И сама Оксана за то, чтобы риелторы работали официально