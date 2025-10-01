Петиція про діяльність рієлторів на сайті Кабміну набрала 25 000 голосів, тому її вирішили розглянути. Як відповідь, Свириденко доручила упорядкувати питання ринку рієлторських послуг.

Як відповіли на петицію про рієлторів?

Уряд визнав, що сьогодні в Україні діяльність агентств нерухомості та рієлторів здійснюється без спеціального правового регулювання, повідомляє 24 Канал з посиланям на петицію.

Дивіться також Податок на нерухомість: за яку житлову площу можна не платити

У відповіді йдеться про те, що законодавче врегулювання в Україні рієлторської діяльності може сприяти:

підвищенню прозорості та посиленню конкуренції на ринку нерухомості;

захисту прав споживачів;

збільшенню надходжень до бюджету;

професіоналізації сфери рієлторських послуг.

Разом з тим, на думку Фонду державного майна, законодавче регулювання рієлторської діяльності призведе з одного боку до зростання бюрократичного апарату, а відповідно додаткового збільшення бюджетних витрат, а з другого боку – до зростання витрат рієлторського бізнесу, що може вплинути на ціну послуги.

Водночас Кабінет Міністрів з огляду на значні обсяги операцій з житлом, підтримує необхідність упорядкування ринку рієлторських послуг з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

Тому голова уряду Юлія Свириденко долучила Фонду державного майна разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом та Мінрозвитку опрацювати зазначене питання.

Що відомо про петицію?

Петицію про рієлторів опублікували 25 липня й вона встигла набрати необхідну для розгляду кількість голосів. У ній звернули увагу на те, що через неврегулювання роботи рієлторів в Україні наявні такі пробелми:

масові зловживання з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу;

ухилення від сплати податків;

відсутність захисту прав споживачів;

масштабний тіньовий ринок з обігом у сотні мільйонів гривень на рік.

Громадяни змушені сплачувати великі комісії – 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі – навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно. Через відсутність вимог, посередники не зобов’язані реєструвати свою діяльність чи нести відповідальність,

– повідомили у петиції.

Тому Кабміну запропонували врегулювати це питання та розробити нормативно-правові акти.

Рієлторка Оксана Савула в коментарі журналістам 24 Каналу зазначила, що ця петиція чітко продемонструвала: в українському суспільстві існує глибокий запит на зміни у сфері нерухомості. Це не про заборону брати комісію без звернення клієнта, а про бажання людей жити у прозорому середовищі, де є зрозумілі та чесні правила гри.

Я підтримала цю петицію, тому що вона висвітлює одну з найбільших проблем нашої професії – відсутність системних стандартів і довіри. Люди мають право платити лише за ті послуги, які вони справді замовили. І рієлторська діяльність повинна ґрунтуватися на прозорих договорах, а не на випадкових "домовленостях" чи неформальних практиках,

– наголосила Оксана.

Вона підкреслила, що ринок потребує очищення й оновлення. Й сама Оксана за те, щоб рієлтори працювали офіційно