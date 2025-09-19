Урегулирование работы риелторов: в ассоциации специалистов по недвижимости бьют тревогу
- Ассоциация специалистов по недвижимости Украины обеспокоена тем, что под видом "упорядочения деятельности" риелторов могут вернуться коррупционные практики, не соответствующие европейским стандартам.
- Петиция по урегулированию работы риелторов собрала более 25 тысяч подписей, предлагая регистрацию риелторов, сертификацию, прозрачные договоры с клиентами и запрет взимать комиссию без реального обращения.
На днях в Украине снова активизировалось обсуждение законодательного урегулирования рынка риелторских услуг. Однако в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ), которая занимается сертификацией риелторов, отнеслись к петиции с предостережением.
Как рассказала президент АСНУ Елена Гайдамаха в комментарии Еспресо, в тексте петиции отсутствуют фундаментальные основы, которые могли бы реально урегулировать рынок, передает 24 Канал.
Какова позиция АСНУ?
Елена Гайдамаха предположила, что под видом "упорядочения деятельности" риелторов может произойти попытка вернуть старые, коррупционные законопроекты, которые не соответствуют европейским практикам.
По словам Гайдамахи, введение жестких ограничений якобы не улучшит ситуацию для потребителей и не коснется тех риелторов, которые работают вне профессиональных объединений. Более того, такие инициативы могут снизить качество услуг и стимулировать переход части рынка в тень.
АСНУ выступает за цивилизованное и прозрачное регулирование сферы, которое должно базироваться на трех ключевых принципах:
- обязательное заключение договоров между риелтором и клиентом;
- защита прав потребителей и четкое определение ответственности сторон;
- повышение профессиональных стандартов по европейскому образцу.
Мы убеждены, что популистские призывы к снижению стоимости услуг не решают проблемы, а лишь создают риски возвращения к коррупционным практикам прошлого,
– отметила президент АСНУ.
Урегулирование работы риэлторов / Фото Unsplash
Что говорят риелторы?
Риелторка Оксана Савула в комментарии 24 Каналу отметила, что инициатива стала сигналом о глубоком общественном запросе на изменения в сфере недвижимости. По мнению Савулы, главная проблема рынка недвижимости – отсутствие системных стандартов и доверия. Люди, говорит она, имеют право платить только за те услуги, которые действительно заказывали.
Риэлторская деятельность должна основываться на прозрачных договорах, а не на случайных договоренностях или неформальных практиках,
– отметила специалист.
Савула поддерживает идею введения четких правил работы для риелторов:
- официальная регистрация как ФЛП,
- уплата налогов,
- обязательное обучение и сертификация.
Что известно о петиции?
- Петиция по урегулированию работы риелторов в Украине собрала более 25 тысяч подписей и теперь должна быть рассмотрена правительством.
- Ее авторы предлагают обязательную регистрацию риелторов как физических или юридических лиц, сертификацию и профессиональное обучение, прозрачные договоры с клиентами, а также запрет взимать комиссию без реального обращения человека.
- Кроме того, в документе говорится о создании рабочей группы для разработки четких правил работы риелторов и установления административной ответственности за их нарушение.