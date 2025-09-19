Днями в Україні знову активізувалося обговорення законодавчого врегулювання ринку рієлторських послуг. Проте в Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ), яка займається сертифікацією рієлторів, поставилися до петиції з пересторогою.

Як розповіла президентка АФНУ Олена Гайдамаха у коментарі Еспресо, у тексті петиції відсутні фундаментальні засади, які могли б реально врегулювати ринок, передає 24 Канал.

Якою є позиція АФНУ?

Олена Гайдамаха припустила, що під виглядом "упорядкування діяльності" рієлторів може відбутися спроба повернути старі, корупційні законопроєкти, які не відповідають європейським практикам.

За словами Гайдамахи, запровадження жорстких обмежень нібито не покращить ситуацію для споживачів і не торкнеться тих рієлторів, які працюють поза професійними об'єднаннями. Ба більше, такі ініціативи можуть знизити якість послуг та стимулювати перехід частини ринку в тінь.

АФНУ виступає за цивілізоване й прозоре регулювання сфери, яке має базуватися на трьох ключових принципах:

обов'язкове укладання договорів між рієлтором і клієнтом;

захист прав споживачів та чітке визначення відповідальності сторін;

підвищення професійних стандартів за європейським зразком.

Ми переконані, що популістські заклики до зниження вартості послуг не розв'язують проблеми, а лише створюють ризики повернення до корупційних практик минулого,

– наголосила президентка АФНУ.



Врегулювання роботи рієлторів / Фото Unsplash

Що кажуть рієлтори?

Рієлторка Оксана Савула в коментарі 24 Каналу наголосила, що ініціатива стала сигналом про глибокий суспільний запит на зміни у сфері нерухомості. На думку Савули, головна проблема ринку нерухомості – відсутність системних стандартів і довіри. Люди, каже вона, мають право платити лише за ті послуги, які дійсно замовляли.

Рієлторська діяльність повинна ґрунтуватися на прозорих договорах, а не на випадкових домовленостях чи неформальних практиках,

– зазначила фахівчиня.

Савула підтримує ідею запровадження чітких правил роботи для рієлторів:

офіційна реєстрація як ФОПів,

сплата податків,

обов'язкове навчання та сертифікація.

