Врегулювання роботи рієлторів: в асоціації фахівців з нерухомості б'ють на сполох
- Асоціація фахівців з нерухомості України стурбована тим, що під виглядом "упорядкування діяльності" рієлторів можуть повернутися корупційні практики, не відповідаючі європейським стандартам.
- Петиція щодо врегулювання роботи рієлторів зібрала понад 25 тисяч підписів, пропонуючи реєстрацію рієлторів, сертифікацію, прозорі договори з клієнтами та заборону стягувати комісію без реального звернення.
Днями в Україні знову активізувалося обговорення законодавчого врегулювання ринку рієлторських послуг. Проте в Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ), яка займається сертифікацією рієлторів, поставилися до петиції з пересторогою.
Як розповіла президентка АФНУ Олена Гайдамаха у коментарі Еспресо, у тексті петиції відсутні фундаментальні засади, які могли б реально врегулювати ринок, передає 24 Канал.
Якою є позиція АФНУ?
Олена Гайдамаха припустила, що під виглядом "упорядкування діяльності" рієлторів може відбутися спроба повернути старі, корупційні законопроєкти, які не відповідають європейським практикам.
За словами Гайдамахи, запровадження жорстких обмежень нібито не покращить ситуацію для споживачів і не торкнеться тих рієлторів, які працюють поза професійними об'єднаннями. Ба більше, такі ініціативи можуть знизити якість послуг та стимулювати перехід частини ринку в тінь.
АФНУ виступає за цивілізоване й прозоре регулювання сфери, яке має базуватися на трьох ключових принципах:
- обов'язкове укладання договорів між рієлтором і клієнтом;
- захист прав споживачів та чітке визначення відповідальності сторін;
- підвищення професійних стандартів за європейським зразком.
Ми переконані, що популістські заклики до зниження вартості послуг не розв'язують проблеми, а лише створюють ризики повернення до корупційних практик минулого,
– наголосила президентка АФНУ.
Врегулювання роботи рієлторів / Фото Unsplash
Що кажуть рієлтори?
Рієлторка Оксана Савула в коментарі 24 Каналу наголосила, що ініціатива стала сигналом про глибокий суспільний запит на зміни у сфері нерухомості. На думку Савули, головна проблема ринку нерухомості – відсутність системних стандартів і довіри. Люди, каже вона, мають право платити лише за ті послуги, які дійсно замовляли.
Рієлторська діяльність повинна ґрунтуватися на прозорих договорах, а не на випадкових домовленостях чи неформальних практиках,
– зазначила фахівчиня.
Савула підтримує ідею запровадження чітких правил роботи для рієлторів:
- офіційна реєстрація як ФОПів,
- сплата податків,
- обов'язкове навчання та сертифікація.
Що відомо про петицію?
- Петиція щодо врегулювання роботи рієлторів в Україні зібрала понад 25 тисяч підписів і тепер має бути розглянута урядом.
- Її автори пропонують обов'язкову реєстрацію рієлторів як фізичних або юридичних осіб, сертифікацію та професійне навчання, прозорі договори з клієнтами, а також заборону стягувати комісію без реального звернення людини.
- Крім того, у документі йдеться про створення робочої групи для розробки чітких правил роботи рієлторів та встановлення адміністративної відповідальності за їх порушення.