Дом на воде может стоить столько же, сколько квартира: можно ли жить в нем круглый год

В Украине уже можно купить дом на воде по цене недорогой квартиры. Впрочем, стартовая стоимость – лишь часть расходов, а с оформлением такого жилья есть свои нюансы.

Сколько стоит дом на воде в Украине и от чего зависит цена

Цены на такие объекты в Украине сильно различаются: самые дешевые компактные модули или понтоны можно найти примерно от 300 тысяч гривен, однако обычно это лишь основа, которую еще нужно обустроить для проживания, пишет 24 Канал.

Готовые дома на воде стоят значительно дороже – примерно 2,5–3 миллиона гривен. В Киеве и области объекты площадью от 40 до 90 квадратных метров в среднем продаются примерно за 2,6 миллиона гривен, а более крупные дома или варианты с более дорогим оснащением могут стоить от 3,5 до 8 миллионов гривен и более.

На итоговую сумму влияют площадь дома, материалы, тип плавучего основания, утепление и оснащение. Если конструкция продается без необходимых систем, отдельно придется потратиться на электричество, водоснабжение, канализацию, отопление, мебель и технику.

Плавучий дом / Фото Pexels

Дополнительные расходы возникают и после покупки. Отдельно придется платить за доставку дома, место у причала, подключение к сетям, обслуживание оборудования и подготовку конструкции к зиме. Если электроэнергию обеспечивает генератор, к регулярным расходам добавляется еще и топливо.

Можно ли постоянно жить в доме на воде в Украине

Жить в таком доме круглый год можно, если он для этого приспособлен. Для зимы нужны качественное утепление и отопление, а также нужно учитывать замерзание водоема, изменение уровня воды и то, будет ли зимой доступ к причалу.

Если у причала есть необходимые сети, воду и электроэнергию можно подключить с берега. Если дом автономный, используют резервуары для воды, генераторы, аккумуляторы или солнечные панели. Воду из водоема перед использованием необходимо очищать, а сточные воды нельзя просто сбрасывать в реку или озеро – для них требуется подключение к канализации или отдельная система накопления или очистки.

Обратите внимание! В Украине пока нет отдельного полноценного механизма, который позволял бы оформить плавучий дом так же, как обычную квартиру или частный дом. Это планируют изменить законопроектом №14185, который был зарегистрирован 4 ноября 2025 года.

Документ предлагает определить правовой статус плавучих домов, создать для них отдельный реестр, урегулировать размещение и предусмотреть возможность присвоения адреса и регистрации места жительства.

1 сентября 2026 года законопроект включили в повестку дня Верховной Рады, однако его еще не приняли. Перед покупкой такого дома необходимо проверить документы на конструкцию, законность ее размещения и условия пользования местом стоянки.

Напомним, что в Копенгагене построили плавучий дом площадью 230 квадратных метров, который сочетает в себе общественное пространство и две квартиры для гостей. Его разместили в канале возле "Бумажного острова", а рядом предусмотрели места для лодок и каяков.