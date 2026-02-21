Европейцы массово выбирают аренду: почему отказываются от покупки жилья
- В Европе доля владельцев жилья уменьшается, а аренда становится популярнее из-за высоких цен и изменения подхода к жизни.
- Финансовые трудности, долгосрочные обязательства и желание сохранить мобильность являются основными причинами, почему европейцы выбирают аренду вместо покупки жилья.
В Европе уменьшается доля людей, владеющих собственным жильем, и все больше граждан сознательно выбирают аренду. Тенденция связана не только с высокими ценами на недвижимость, но и с изменением подхода к жизни.
В каких странах аренда уже преобладает?
Уровень владения жильём сокращается почти в половине исследованных стран, сообщает Euronews со ссылкой на исследование агентства недвижимости Re/Max Europe.
В Великобритании, Франции, Германии, Румынии и Чехии доля владельцев снизилась примерно на 2%. В Хорватии и Венгрии падение составляет 3%, в Греции – 1%. В Турции доля владельцев снизилась больше всего – на 9%.
В отдельных государствах аренда уже стала основной формой проживания. В Германии жилье снимают около 63% населения, в Швейцарии – 62%, в Австрии – 48%. Высокая доля арендаторов также в Испании, Франции и Великобритании.
Почему европейцы отказываются от покупки жилья?
Финансовый фактор остается ключевым, но не единственным. Среди тех, кто не планирует покупать жилье:
- 53% довольны своими текущими условиями проживания;
- 21% не хотят брать на себя долгосрочные обязательства;
- 19% указывают на высокую стоимость жилья и значительные первоначальные расходы.
Дополнительные расходы при покупке, в частности налоги и регистрационные сборы, могут составлять от 6% до более 8% стоимости объекта в Великобритании, Бельгии и Испании, что также затрудняет покупку жилья.
Сколько времени нужно, чтобы накопить на первый взнос?
В среднем европейцу нужно около 7,3 года, чтобы собрать средства на первый взнос. В Германии этот показатель может достигать 10 лет.
Около 26% покупателей привлекают финансовую помощь семьи. В Греции и Литве так делают более трети тех, кто покупает жилье, тогда как в Финляндии и Нидерландах этот показатель достиг 12%.
Сколько лет нужно, чтобы собрать средства на первый взнос / Инфографика Euronews
Влияет ли образ жизни на выбор аренды?
Для части населения аренда является сознательным решением. Примерно 16% арендаторов объясняют свой выбор желанием сохранить мобильность и возможность быстро менять место жительства.
Сколько европейцев не хотят покупать жилье, чтобы сохранить мобильность / Инфографика Euronews
В Мальте так ответили до 50% респондентов, в Финляндии – 33%.
Доля тех, кто не планирует покупать жильё, составляет:
- 17% в городах с населением менее 10 тысяч человек;
- 12% – в крупных городах;
- 14% – в сельской местности.
Какие города самые дорогие по стоимости аренды?
Аренда жилья в крупных городах мира продолжает дорожать, и разница между странами становится все более ощутимой. По данным исследования, если учитывать стоимость арендной платы, Нью-Йорк стал самым дорогим городом для проживания.
Для сравнения, стоимость аренды в Киеве составляет 17 тысяч гривен, что в 12 раз дешевле.