Не заперли дверь квартиры на ключ: почему-то это может дорого обойтись в Германии

В Германии закрытая дверь квартиры не всегда означает, что жилье действительно защищено. Если дверь просто захлопнулась, но ее не заперли на ключ, после кражи это станет проблемой.

Почему в Германии недостаточно просто захлопнуть дверь

Во многих немецких домах двери квартиры закрываются автоматически, рассказывает адвокат Юрий Демченко.

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В то же время захлопнутая дверь не равнозначна запертой. Квартира вроде бы закрыта, но с точки зрения безопасности в Германии это не то же самое, что дверь, запертая на ключ.

Эта разница становится важной после кражи: если жилец покинул квартиру и не запер дверь, это могут расценить как недостаточную защиту жилья. Особенно тогда, когда страховая компания будет проверять, как именно преступники проникли внутрь.

Когда страховая компания может не возместить ущерб

После проникновения в квартиру страховая компания может проверить, была ли дверь заперта на ключ. Если она была лишь прикрыта, в выплате могут отказать.

Для страховой компании это может выглядеть как халатность со стороны жильца. Если дверь не была заперта, компания может посчитать, что человек сам ослабил защиту квартиры. Из-за этого даже действующий страховой полис не всегда гарантирует компенсацию.

За что могут выставить дополнительный счет арендаторам

Финансовые последствия могут не ограничиться утраченными вещами. Если во время проникновения были повреждены двери, замки, окна, стекло или другое имущество в квартире, счет за ремонт должен оплачивать арендатор.

Незапертая на ключ дверь становится аргументом против арендатора. Владелец жилья будет настаивать, что повреждений удалось бы избежать, если бы квартиру закрыли надлежащим образом.

Какие права имеют арендаторы в Германии

Немецкое законодательство достаточно строго защищает арендаторов. Если в квартире ломается техника или возникают неисправности не по вине жильца, оплачивать ремонт должен владелец жилья.

Арендодатель также не может без предупреждения заходить в квартиру или оставлять у себя дубликат ключей. В некоторых случаях арендатор даже имеет право сменить замок для собственной безопасности.