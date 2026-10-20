Более половины покупателей жилья в Великобритании платят по ипотеке больше, чем за аренду: почему так

В Великобритании 56 % покупателей первого жилья платят по ипотеке больше, чем раньше за аренду. Это самый высокий показатель как минимум за десять лет, хотя аренда в стране также продолжает дорожать.

Почему ипотека в Великобритании дороже аренды

По данным агентства недвижимости Hamptons, в сентябре 2026 года британцы, впервые приобретшие жилье, в среднем платили по ипотеке на 39 фунтов в месяц больше, чем раньше за аренду, пишет The Guardian.

Больше всего выросли ежемесячные расходы у людей в возрасте от 40 лет. Среди них 67% после покупки жилья начали платить по ипотеке больше, чем раньше за аренду. В среднем их платежи оказались на 18% выше.

Важно! Причиной стали высокие ипотечные ставки, которые выросли на фоне войны на Ближнем Востоке и нестабильности на рынке облигаций. В начале октября средняя ставка по пятилетней ипотеке впервые за три года достигла 6%. По данным Moneyfacts, 19 октября она составляла 5,99%, тогда как по двухлетним кредитам – 5,96%.

Руководительница исследовательского направления Hamptons Анейша Беверидж объяснила, что раньше низкие ставки позволяли людям после покупки жилья тратить на ежемесячные платежи меньше, чем на аренду. Теперь это преимущество в значительной степени исчезло. В то же время владельцы постепенно погашают кредит и со временем могут полностью выплатить стоимость жилья.

Сколько стоит аренда жилья в Великобритании

В сентябре 2026 года средняя стоимость аренды по новым договорам в Великобритании составляла 1 433 фунта в месяц. Годом ранее арендаторы платили в среднем 1 396 фунтов. За год аренда подорожала на 2,7%, а темпы роста стали самыми высокими почти за два года.

В Лондоне средняя арендная плата достигла 2 357 фунтов в месяц, что на 1,5% больше, чем в прошлом году. На юге Англии жилье сдавали в среднем за 1 419 фунтов, а годовой рост составил 3,7%.

По словам Анейши Беверидж, больше всего от подорожания пока страдают люди, которые переезжают и заключают новые договоры аренды. Разница между стоимостью новых и действующих договоров увеличивается. Если цены продолжат расти, это может повлиять и на тех, кто пока остается в арендованном жилье.

Напомним, стоимость однокомнатных квартир в Украине значительно ниже, чем в Польше, Румынии и Португалии. В августе 2026 года медианная цена такого жилья в Украине составляла 38,5 тысячи долларов, тогда как в Португалии – 243 тысячи долларов. В частности, за стоимость одной квартиры в Лиссабоне можно приобрести несколько однокомнатных квартир в Киеве.