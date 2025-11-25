Новые правила: почему не все смогут получить выплату за приют переселенцев

В 2025 году государственная компенсация за приют внутренне перемещенных лиц продолжает действовать, однако владельцы жилья все чаще сталкиваются с задержками или отсутствием выплат.

Это связано с обновленным порядком назначения помощи, проверками и бюджетными ограничениями, которые влияют на скорость начисления средств, пишет 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет.

Почему государство может не начислить компенсацию?

В начале 2025 года правительство изменило механизм назначения и выплаты компенсаций, теперь эти функции выполняет Пенсионный фонд Украины. Для тех, кто подает заявление впервые, компенсация назначается на шестимесячный период с возможностью автоматического продления после повторной проверки.

Некоторые владельцы жилья не получают средства именно из-за несоответствия новым требованиям – например, неточности в документах, отсутствие актуальной информации о проживании ВПЛ или нарушение условий представления.

Важно! Также компенсация не начисляется, если между владельцем и переселенцем существуют родственные связи первой степени.

Какие изменения в правилах стали причиной отказов?

Обновленный порядок предусматривает, что статус переселенца должен быть подтвержден, а условия проживания – проверены. Выплату могут не начислить или приостановить если:

Внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 дней подряд;

Владелец жилья получает субсидию на оплату жилья или коммунальных услуг;

Лицо не проживает по адресу, на которую подана компенсация;

Внутренне перемещенное лицо недавно приобрело недвижимость или получило жилье в собственность;

Представленные документы содержат неточности или не соответствуют требованиям обновленного порядка.

Как влияют на выплаты бюджетные ограничения?

Компенсация за размещение ВПЛ выплачивается только при наличии средств в государственном бюджете, которые распределяет Пенсионный фонд.

Поэтому даже при полном соблюдении условий выплата может задерживаться из-за планирования финансирования, технические сбои или неравномерное поступление средств. Это особенно заметно в регионах с большим количеством заявителей.

Что могут сделать владельцы жилья, чтобы получить выплату?

Чтобы избежать отказа или задержки, стоит убедиться, что заявление подано по новым правилам, а все данные о размещении переселенцев актуальны, сообщает Действие. Важно отслеживать, не было ли длительных выездов ВПЛ за границу и фактически ли они проживают по вашему адресу.

Обратите внимание! В случае подозрения на ошибку или задержку стоит обратиться в Пенсионный фонд или местные органы социальной защиты, чтобы уточнить статус заявки и устранить возможные неточности.

Сколько платят владельцам жилья за размещение ВПЛ?