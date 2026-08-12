Рынок жилья без риелторов: почему в Украине предлагают запретить посредников

В Украине предлагают полностью запретить деятельность риелторов и агентств недвижимости. Соответствующая петиция уже зарегистрирована на сайте Кабмина, а ее автор объяснил, почему считает посредников проблемой для рынка жилья.

Почему в Украине предлагают запретить риелторов

В петиции №41/010590-26эп предлагается законодательно запретить деятельность риелторов и агентств недвижимости. Пока это лишь общественная инициатива, поэтому никаких новых правил для рынка недвижимости она не вводит.

Автор обращения считает, что посредники увеличивают расходы людей при покупке, продаже и аренде жилья. Одной из главных причин он называет высокие комиссии, которые клиенты платят за риелторские услуги, а также случаи навязывания такого посредничества.

По мнению автора, риелторы иногда затрудняют прямое общение владельцев с потенциальными покупателями или арендаторами. Из-за этого сторонам бывает сложнее договориться без участия посредника.

Среди прочих аргументов автор называет неофициальные расчеты, сокрытие доходов и возможное уклонение от уплаты налогов. В то же время эти утверждения отражают его позицию и не являются подтвержденными данными о работе всех риэлторов или агентств недвижимости.

Автор также ставит под сомнение пользу документов, которые люди подписывают с риелторами или агентствами. По его мнению, они не гарантируют безопасность самой сделки и не обеспечивают ответственность посредника за ее законность.

Вместо этого автор предлагает, чтобы владельцы самостоятельно продавали или сдавали жилье, а покупатели и арендаторы договаривались с ними напрямую. Юридическое оформление таких сделок при этом оставалось бы за профильными специалистами, в частности нотариусами.

Чтобы Кабинет Министров рассмотрел петицию, она должна собрать 25 тысяч подписей в установленный срок. Даже если необходимое количество голосов будет набрано, это не будет означать автоматического запрета риэлторов – правительство лишь должно будет рассмотреть обращение и дать на него ответ.

Напомним, в Украине уже обсуждалась необходимость более четкого регулирования работы риелторов. Идея заключалась в том, чтобы сделать их деятельность более прозрачной и определить понятные правила для специалистов, занимающихся покупкой, продажей и арендой жилья.