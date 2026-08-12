Чому в Україні пропонують заборонити рієлторів

У петиції №41/010590-26еп пропонують законодавчо заборонити діяльність рієлторів та агентств нерухомості. Нині це лише громадська ініціатива, тому жодних нових правил для ринку нерухомості вона не запроваджує.

Автор звернення вважає, що посередники збільшують витрати людей під час купівлі, продажу та оренди житла. Однією з головних причин він називає високі комісії, які клієнти сплачують за рієлторські послуги, а також випадки нав'язування такого посередництва.

На думку автора, рієлтори іноді ускладнюють пряме спілкування власників із потенційними покупцями чи орендарями. Через це сторонам буває складніше домовитися без участі посередника.

Серед інших аргументів автор називає неофіційні розрахунки, приховування доходів та можливе ухилення від сплати податків. Водночас ці твердження відображають його позицію і не є підтвердженими даними про роботу всіх рієлторів чи агентств нерухомості.

Автор також ставить під сумнів користь документів, які люди підписують із рієлторами чи агентствами. На його думку, вони не гарантують безпечності самої операції та не забезпечують відповідальності посередника за її законність.

Натомість автор пропонує, щоб власники самостійно продавали або здавали житло, а покупці й орендарі домовлялися з ними напряму. Юридичне оформлення таких угод при цьому залишалося б за профільними фахівцями, зокрема нотаріусами.

Щоб Кабінет Міністрів розглянув петицію, вона має зібрати 25 тисяч підписів у визначений строк. Навіть якщо необхідну кількість голосів наберуть, це не означатиме автоматичної заборони рієлторів – уряд лише повинен буде розглянути звернення та надати на нього відповідь.

Нагадаємо, в Україні вже обговорювали потребу чіткіше врегулювати роботу рієлторів. Ідея полягала в тому, щоб зробити їхню діяльність прозорішою та визначити зрозумілі правила для фахівців, які працюють із купівлею, продажем і орендою житла.