Привычное действие, за которое приходится платить: почему в Германии не сушат белье в квартире

Сушка белья в квартире в Германии может привести к появлению плесени и финансовым затратам для арендаторов. Из-за повышенной влажности ответственность за состояние жилья часто возлагают именно на жильцов.

Почему сушка белья в квартире создает риски?

Во время одной стирки в воздух попадает несколько литров воды. В хорошо изолированных домах эта влага не выходит наружу, а накапливается на стенах и в углах, сообщают Новости.LIVE.

Поэтому появляется плесень, что оставляет темные пятна, повреждает отделку и создает стойкий запах в помещении.

В плотной застройке и при ограниченном проветривании влага накапливается быстрее, особенно зимой, поэтому сушка белья в жилых комнатах считают риском для состояния квартиры.

Какие последствия могут быть для арендаторов?

Если в квартире появляется плесень, арендатор должен потратить немало средств на ее устранение. А стоимость ремонта иногда превышает 1 000 евро в зависимости от масштаба повреждений.

Владелец жилья может потребовать компенсацию или расторгнуть договор аренды, и в таких случаях ответственность за состояние квартиры фактически несет жилец. Хотя не сушить белье в квартире не является правилом, но любые повреждения из-за этого будет исправлять арендатор.

Где в Германии обычно сушат белье?

Во многих домах предусмотрены отдельные места для сушки, чтобы не повышать влажность в жилых комнатах.

подвальные помещения с вентиляцией;

балконы, если это позволяют правила дома;

сушильные машины.

Что делать, если сушить приходится в квартире?

Если другого варианта нет, помещение нужно проветривать несколько раз в день и поддерживать стабильную температуру, чтобы уменьшить накопление влаги, пишут на Reddit.

Также не стоит оставлять мокрые вещи в замкнутом пространстве и следует контролировать уровень влажности, который желательно держать в пределах примерно 60%, чтобы не допустить образования плесени.

