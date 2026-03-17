Привычное действие, за которое приходится платить: почему в Германии не сушат белье в квартире
- Сушка белья в квартире в Германии может вызвать плесень и финансовые потери из-за повышенной влажности.
- Арендаторы могут нести ответственность за ремонт, а владельцы жилья могут потребовать компенсацию или расторгнуть договор аренды.
Сушка белья в квартире в Германии может привести к появлению плесени и финансовым затратам для арендаторов. Из-за повышенной влажности ответственность за состояние жилья часто возлагают именно на жильцов.
Почему сушка белья в квартире создает риски?
Во время одной стирки в воздух попадает несколько литров воды. В хорошо изолированных домах эта влага не выходит наружу, а накапливается на стенах и в углах, сообщают Новости.LIVE.
Смотрите также В соседних домах разные счета за отопление: что удивляет украинцев в Чехии
Поэтому появляется плесень, что оставляет темные пятна, повреждает отделку и создает стойкий запах в помещении.
В плотной застройке и при ограниченном проветривании влага накапливается быстрее, особенно зимой, поэтому сушка белья в жилых комнатах считают риском для состояния квартиры.
Какие последствия могут быть для арендаторов?
Если в квартире появляется плесень, арендатор должен потратить немало средств на ее устранение. А стоимость ремонта иногда превышает 1 000 евро в зависимости от масштаба повреждений.
Владелец жилья может потребовать компенсацию или расторгнуть договор аренды, и в таких случаях ответственность за состояние квартиры фактически несет жилец. Хотя не сушить белье в квартире не является правилом, но любые повреждения из-за этого будет исправлять арендатор.
Где в Германии обычно сушат белье?
Во многих домах предусмотрены отдельные места для сушки, чтобы не повышать влажность в жилых комнатах.
- подвальные помещения с вентиляцией;
- балконы, если это позволяют правила дома;
- сушильные машины.
Что делать, если сушить приходится в квартире?
Если другого варианта нет, помещение нужно проветривать несколько раз в день и поддерживать стабильную температуру, чтобы уменьшить накопление влаги, пишут на Reddit.
Также не стоит оставлять мокрые вещи в замкнутом пространстве и следует контролировать уровень влажности, который желательно держать в пределах примерно 60%, чтобы не допустить образования плесени.
Почему в Германии сдают жилье без мебели?
В Германии аренду воспринимают как долгосрочное проживание, поэтому квартиры часто сдают без мебели и даже без кухни. Арендаторы заселяются на годы и сами обустраивают пространство под собственные нужды.
Такой подход дает больше контроля над жильем и расходами, ведь люди выбирают мебель, технику и планировку самостоятельно. В результате квартира воспринимается не как временное жилье, а как полноценное пространство для жизни.