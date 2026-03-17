Укр Рус
Недвижимость Аналитика рынка Звична дія, за яку доводиться платити: чому в Німеччині не сушать білизну в кімнатах
17 марта, 23:16
3

Привычное действие, за которое приходится платить: почему в Германии не сушат белье в квартире

Ксенія Войновська
Основні тези
  • Сушка белья в квартире в Германии может вызвать плесень и финансовые потери из-за повышенной влажности.
  • Арендаторы могут нести ответственность за ремонт, а владельцы жилья могут потребовать компенсацию или расторгнуть договор аренды.

Сушка белья в квартире в Германии может привести к появлению плесени и финансовым затратам для арендаторов. Из-за повышенной влажности ответственность за состояние жилья часто возлагают именно на жильцов.

Почему сушка белья в квартире создает риски?

Во время одной стирки в воздух попадает несколько литров воды. В хорошо изолированных домах эта влага не выходит наружу, а накапливается на стенах и в углах, сообщают Новости.LIVE.

Поэтому появляется плесень, что оставляет темные пятна, повреждает отделку и создает стойкий запах в помещении.

В плотной застройке и при ограниченном проветривании влага накапливается быстрее, особенно зимой, поэтому сушка белья в жилых комнатах считают риском для состояния квартиры.

Какие последствия могут быть для арендаторов?

Если в квартире появляется плесень, арендатор должен потратить немало средств на ее устранение. А стоимость ремонта иногда превышает 1 000 евро в зависимости от масштаба повреждений.

Владелец жилья может потребовать компенсацию или расторгнуть договор аренды, и в таких случаях ответственность за состояние квартиры фактически несет жилец. Хотя не сушить белье в квартире не является правилом, но любые повреждения из-за этого будет исправлять арендатор.

Где в Германии обычно сушат белье?

Во многих домах предусмотрены отдельные места для сушки, чтобы не повышать влажность в жилых комнатах.

  • подвальные помещения с вентиляцией;
  • балконы, если это позволяют правила дома;
  • сушильные машины.

Что делать, если сушить приходится в квартире?

Если другого варианта нет, помещение нужно проветривать несколько раз в день и поддерживать стабильную температуру, чтобы уменьшить накопление влаги, пишут на Reddit.

Также не стоит оставлять мокрые вещи в замкнутом пространстве и следует контролировать уровень влажности, который желательно держать в пределах примерно 60%, чтобы не допустить образования плесени.

Почему в Германии сдают жилье без мебели?

  • В Германии аренду воспринимают как долгосрочное проживание, поэтому квартиры часто сдают без мебели и даже без кухни. Арендаторы заселяются на годы и сами обустраивают пространство под собственные нужды.

  • Такой подход дает больше контроля над жильем и расходами, ведь люди выбирают мебель, технику и планировку самостоятельно. В результате квартира воспринимается не как временное жилье, а как полноценное пространство для жизни.