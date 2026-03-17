Чому сушіння білизни у квартирі створює ризики?
Під час одного прання у повітря потрапляє кілька літрів води. У добре ізольованих будинках ця волога не виходить назовні, а накопичується на стінах і в кутах, повідомляють Новини.LIVE.
Тому з'являється пліснява, що залишає темні плями, пошкоджує оздоблення і створює стійкий запах у приміщенні.
У щільній забудові та за обмеженого провітрювання волога накопичується швидше, особливо взимку, тому сушіння білизни в житлових кімнатах вважають ризиком для стану квартири.
Які наслідки можуть бути для орендарів?
Якщо у квартирі з'являється пліснява, орендар має витратити чимало коштів на її усунення. А вартість ремонту іноді перевищує 1 000 євро залежно від масштабу пошкоджень.
Власник житла може вимагати компенсацію або розірвати договір оренди, і в таких випадках відповідальність за стан квартири фактично несе мешканець. Хоча не сушити білизну у квартирі не є правилом, але будь-які пошкодження через це буде виправляти орендар.
Де у Німеччині зазвичай сушать білизну?
У багатьох будинках передбачені окремі місця для сушіння, щоб не підвищувати вологість у житлових кімнатах.
- підвальні приміщення з вентиляцією;
- балкони, якщо це дозволяють правила будинку;
- сушильні машини.
Що робити, якщо сушити доводиться у квартирі?
Якщо іншого варіанту немає, приміщення потрібно провітрювати кілька разів на день і підтримувати стабільну температуру, щоб зменшити накопичення вологи, пишуть на Reddit.
Також не варто залишати мокрі речі у замкнутому просторі та слід контролювати рівень вологості, який бажано тримати в межах приблизно 60%, щоб не допустити утворення плісняви.
Чому в Німеччині здають житло без меблів?
У Німеччині оренду сприймають як довгострокове проживання, тому квартири часто здають без меблів і навіть без кухні. Орендарі заселяються на роки і самі облаштовують простір під власні потреби.
Такий підхід дає більше контролю над житлом і витратами, адже люди обирають меблі, техніку та планування самостійно. У результаті квартира сприймається не як тимчасове житло, а як повноцінний простір для життя.