Чому сушіння білизни у квартирі створює ризики?

Під час одного прання у повітря потрапляє кілька літрів води. У добре ізольованих будинках ця волога не виходить назовні, а накопичується на стінах і в кутах, повідомляють Новини.LIVE.

Тому з'являється пліснява, що залишає темні плями, пошкоджує оздоблення і створює стійкий запах у приміщенні.

У щільній забудові та за обмеженого провітрювання волога накопичується швидше, особливо взимку, тому сушіння білизни в житлових кімнатах вважають ризиком для стану квартири.

Які наслідки можуть бути для орендарів?

Якщо у квартирі з'являється пліснява, орендар має витратити чимало коштів на її усунення. А вартість ремонту іноді перевищує 1 000 євро залежно від масштабу пошкоджень.

Власник житла може вимагати компенсацію або розірвати договір оренди, і в таких випадках відповідальність за стан квартири фактично несе мешканець. Хоча не сушити білизну у квартирі не є правилом, але будь-які пошкодження через це буде виправляти орендар.

Де у Німеччині зазвичай сушать білизну?

У багатьох будинках передбачені окремі місця для сушіння, щоб не підвищувати вологість у житлових кімнатах.

підвальні приміщення з вентиляцією;

балкони, якщо це дозволяють правила будинку;

сушильні машини.

Що робити, якщо сушити доводиться у квартирі?

Якщо іншого варіанту немає, приміщення потрібно провітрювати кілька разів на день і підтримувати стабільну температуру, щоб зменшити накопичення вологи, пишуть на Reddit.

Також не варто залишати мокрі речі у замкнутому просторі та слід контролювати рівень вологості, який бажано тримати в межах приблизно 60%, щоб не допустити утворення плісняви.

