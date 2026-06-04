Ваучер есть, квартиры нет: почему переселенцы не могут купить жилье

Часть переселенцев не может приобрести жилье по жилищным ваучерам, несмотря на полученную компенсацию от государства. В крупных городах суммы часто не хватает на квартиру, а на оформление сделки есть только 60 дней.

Почему бюджета жилищного ваучера не хватает на квартиры в крупных городах?

Суммы до 2 миллионов гривен часто недостаточно для приобретения полноценной двухкомнатной квартиры в крупных городах Украины, рассказал народный депутат Павел Фролов.

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Программа дает возможность приобрести жилье, однако из-за высоких цен на недвижимость в областных центрах выбор доступных вариантов значительно сужается. Поэтому часть семей не может воспользоваться жилищной компенсацией в желаемом месте проживания.

В частности в Киеве, Львове или Ужгороде двухкомнатное жилье для семьи будет стоить в среднем 100 тысяч долларов, тогда как сумма ваучера – около 45 тысяч долларов.

Фактически люди могут воспользоваться ваучером только не в областных центрах, а в меньших городах, или покупать однокомнатную или смарт-квартиру без ремонта,

– отмечает Павел Фролов.

Как временные ограничения влияют на возможность воспользоваться ваучером?

Переселенцы также ограничены сроками использования забронированных средств. После подтверждения бронирования семья имеет только 60 дней для поиска жилья, заключения договора купли-продажи и представления необходимых документов для перечисления средств.

На практике этого времени часто недостаточно. Поиск жилья, проверка документов, оценка недвижимости и оформление сделки могут занимать значительно больше времени, особенно в крупных городах с высоким спросом на жилье.

Если переселенцы не успевают завершить все процедуры в определенный срок, бронирование отменяют. Средства возвращают в бюджет, а заявка снова попадает в общую очередь. В таком случае семье приходится повторно ждать возможности получить государственную помощь.

Почему жилищные ваучеры до сих пор не работают вместе с "еОселей"?

Совместить жилищные ваучеры с государственной ипотечной программой "еОселя" переселенцы пока не могут. По словам Павла Фролова, постановление Кабинета Министров №1176 позволяет использовать ваучер как первый взнос по ипотеке или для ее погашения.

Однако банки до сих пор не имеют четко определенного механизма работы с такими средствами в рамках "еОсели". Поэтому переселенцы не могут совместить государственный ваучер с льготным кредитованием, чтобы приобрести более дорогое или просторное жилье.

Каким сертификатом можно оплатить первый взнос по ипотеке "еОселя"?

Для уплаты первого взноса по программе "еОселя" можно использовать сертификат "еВідновлення". Именно этот механизм уже предусмотрен действующими правилами программы.

В то же время сертификат "еВідновлення" пока нельзя применять для погашения уже оформленного ипотечного кредита, поскольку это еще не предусмотрено законодательством.