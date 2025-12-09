Иностранцы снова инвестируют в недвижимость: как изменится рынок жилья в Киеве

Иностранные инвесторы снова активно заходят на рынок киевской недвижимости, и это уже заметно влияет на цены. Растет стоимость нового жилья и аренды, а спрос в столице постепенно усиливается.

Почему иностранцы снова массово покупают жилье в Киеве?

Возвращение иностранных покупателей стало одной из главных тенденций на рынке недвижимости, пишет 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

Смотрите также Предложение жилья под "еОселю" в Украине выросло втрое: где искать самый большой выбор

Инвесторы из Европы и США начали активнее покупать недвижимость в Киеве учитывая сезонное снижение цен на рынке недвижимости. Они рассматривают украинскую столицу как перспективную локацию для вложения средств.

Основными целями иностранных инвесторов является покупка жилья под аренду, а также приобретение коммерческих помещений для получения стабильного дохода. Часть инвесторов делает ставку на перепродажу после роста цен.

Потенциальные инвесторы считают, что цены на недвижимость в большинстве городов нашей страны сейчас на минимуме, и уже вскоре начнут сильно расти. То же самое касается и арендных ставок,

– отметил руководитель агентства недвижимости Андрей Романов.

Как иностранный спрос уже влияет на цены?

Рынок реагирует достаточно быстро. Ощутимый рост фиксируют в сегменте новостроек. Новое жилье постепенно дорожает, а количество привлекательных предложений сокращается.

Отдельный интерес иностранцы проявляют к центральным районам и локациям с высоким деловым трафиком. Это создает дополнительную конкуренцию между инвесторами и обычными покупателями, которые планируют приобрести жилье для собственного проживания.

Важно! Средняя стоимость квадратного метра в Киеве в новостройке составляет 50 тысяч гривен за квадратный метр. Самые низкие цены на первичке фиксируют в Деснянском районе – 37,2 тысячи гривен за квадрат, Днепровском – 43,7 тысяч, Дарницком – 48 тысяч.

Какое именно жилье чаще всего покупают иностранцы?

Наибольший интерес вызывают квартиры в новых жилых комплексах. Иностранных покупателей привлекают современные дома с подземными паркингами, автономными системами отопления, укрытиями и собственной инфраструктурой. Такие квартиры интересуют арендаторов больше всего.

Как иностранец может купить жилье в Украине?

По данным РИЕЛ, процедура покупки для иностранца является вполне законной и понятной. Прежде всего нужно получить идентификационный код. Без него невозможно заключить ни одну официальную сделку.

Важно! Иностранец должен открыть банковский счет в Украине и обратиться к нотариусу для оформления договора купли-продажи. Все расчеты проводятся исключительно в безналичной форме.

После подписания договора происходит государственная регистрация права собственности, и покупатель официально становится владельцем квартиры или коммерческого объекта.

На что советуют обратить внимание при покупке квартиры?

Перед заключением сделки необходимо проверить юридическую чистоту объекта. Важно убедиться, что на недвижимость не наложены аресты, она не находится в залоге и не имеет судебных споров.

В случае с новостройками дополнительно проверяют документы застройщика и законность строительства. Это позволяет избежать рисков с задержками ввода дома в эксплуатацию или проблемами с правом собственности.

Как изменились цены на аренду жилья?