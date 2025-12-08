Как изменился уровень осведомленности о программе?
В 2025 году о программе "еОселя" знают 78% украинцев, что на 9% больше чем в прошлом году, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX Недвижимость.
Интересно! Доля тех, кто уже воспользовался программой для покупки жилья, составляет 7%. Еще 41% опрошенных планируют оформлять кредит по программе "еОселя". В то же время количество тех, кто не планирует пользоваться программой, сократилось до 52%.
Как изменилось общее количество объявлений?
Предложение жилья с возможностью оформления через "еОселю" за год выросло почти втрое. В октябре 2024 года таких объявлений насчитывалось около 6 тысяч. В октябре 2025 года их количество уже почти достигло 17 тысяч. Значение государственной ипотеки для покупателей и продавцов жилья существенно возросло.
В каких городах зафиксирован наибольший прирост?
Наибольший прирост предложений по программе "еОселя" в:
- Кропивницком – с 13 до 61 предложения;
- Сумах – с 63 до 223 предложений;
- Виннице – с 64 до 238 предложений;
- Хмельницком – с 84 до 311 предложений;
- Одессе – со 168 до 576 предложений;
- Харькове – с 295 до 1141 предложений.
Именно эти города стали лидерами по темпам роста количества объявлений по сравнению с октябрем 2024 года. В отдельных региональных центрах рынок увеличился в несколько раз только за один год.
Как росло количество выданных кредитов в 2025 году?
По данным аналитики Укрфинжитло, количество оформленных кредитов в рамках "еОсели" стабильно растет в течение года. Уже за первый квартал 2025 года было выдано более 1 300 займов.
К середине года общее количество кредитов превысило 2 900. После третьего квартала оно выросло до 5 400, а в конце года приблизилось к уровню более 7000 оформленных кредитов.
Аналитика Укрфинжитло / Скриншот 24 Канала
Как за год выросло предложение жилья по типам?
Наибольший прирост зафиксировали в сегменте частных домов. С октября 2024 года до октября 2025 года количество таких объявлений по всей Украине выросло на 231% – с 1 603 до 5 307 предложений.
Существенно увеличился и сегмент однокомнатных квартир однокомнатных квартир. За год количество таких объектов под "еОселю" выросло на 168% – с 1 874 до 5 030 объявлений.
Количество предложений среди двухкомнатных квартир также увеличилось на 188%, а количество предложений – с 1 421 до более 4 000. Рост показали и трехкомнатные квартиры – с 789 до 2 102 объектов.
Что известно о программе "еОселя"?
Программа "еОселя" позволяет приобрести квартиру или дом, с ограничением площади в соответствии с количеством членов семьи. Стоимость жилья не должна превышать строительную стоимость региона, а заемщик должен учесть технические и юридические критерии.
Председатель Комитета Даниил Гетманцев предложил расширить программу "еОселя" на работников государственных и коммунальных учреждений, предоставляя им льготную ипотеку под 3%.
Сейчас программой со льготой могут воспользоваться военнослужащие, медицинские работники, работники учебных заведений и ученые, ветераны войны и переселенцы.