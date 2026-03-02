Не Киев и не Львов: жители каких городов почувствуют подорожание аренды жилья в марте

Рынок аренды жилья в большинстве крупных городов Украины, вероятно, станет на паузу как минимум до конца отопительного сезона. Однако некоторые областные центры имеют точечные рост цен из-за ухудшения ситуации с безопасностью на прифронтовых территориях.

Где цены на аренду жилья могут расти?

Предпосылок для резкого подъема цен на аренду нет, однако точечные повышения все же происходят. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

По оценке эксперта, ожидать существенного роста арендных ставок в Киеве и других крупных агломерациях в марте не стоит, ведь для массового подъема цен отсутствуют:

импульс платежеспособности;

внутренний миграционный драйвер.

По мнению Виктории Берещак, возможны разве единичные пересмотры ставок в уже ликвидных объектах, а условием же для восстановления рынка аренды является стабилизация энергетической и безопасностной ситуации. Однако даже снижение рисков не будет означать скачка цен, говорит обозреватель.

Виктория Берещак Обозреватель рынка недвижимости В Киеве и других крупных агломерациях существенного роста арендных ставок в марте не ожидается. Исключением остаются отдельные региональные рынки, где спрос актуализируется не сезонно, а из-за перемещения людей с временно оккупированных или прифронтовых территорий: Кропивницкий, Полтава, Винница, Днепр. Именно там фиксируется локальное оживление на рынке аренды, скорее в сегменте доступного жилья, чем в среднем или высоком.

В регионах, которые принимали людей с прифронтовых или временно оккупированных территорий, фиксировали рост цен на аренду жилья на 5 – 7%. Как отмечает Виктория Берещак, речь идет не о системном росте, а скорее о точечных повышениях в сегменте доступной аренды, что не распространялось на средний и высокий сегмент.

Фактически речь идет не о рынке роста, а о рынке гуманитарной нагрузки,

– резюмирует эксперт.

Обратите внимание! В феврале рынок аренды в основном перешел в режим фиксации ставок, ведь владельцы понимали риск простоя и ограниченную мобильность арендаторов. По данным Виктории Берещак, в Киеве и других крупных городах медианные ставки колебались не более чем на ±2 – 3% по сравнению с январем.

Где цены на аренду жилья выросли больше всего за год?

По данным ЛУН, по состоянию на 2 марта средняя цена месячной аренды однокомнатной квартиры за последний год больше всего выросла в таких городах:

+55% в Запорожье – до 7 750 гривен до 7 750 гривен;

в Запорожье – до 7 750 гривен до 7 750 гривен; +29% в Ужгороде – до 21,7 тысячи гривен;

в Ужгороде – до 21,7 тысячи гривен; +25% в Харькове – до 5 тысяч гривен;

в Харькове – до 5 тысяч гривен; +25% в Одессе – до 10 тысяч гривен;

в Одессе – до 10 тысяч гривен; +22% в Виннице – до 14 тысяч гривен;

в Виннице – до 14 тысяч гривен; +20% в Хмельницком – до 12 тысяч гривен.

Средние цены на аренду однокомнаток не изменились в Киеве, Ровно и Днепре, тогда как несколькопроцентный рост по итогам года имели Львов и Ивано-Франковск.

Данные ЛУН об изменении средних цен на аренду однокомнатки / Инфографика ЛУН

