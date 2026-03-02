Не Київ і не Львів: жителі яких міст відчують подорожчання оренди житла у березні

Ринок оренди житла в більшості великих міст України, ймовірно, стане на паузу щонайменше до кінця опалювального сезону. Однак деякі обласні центри мають точкові зростання цін через погіршення безпекової ситуації на прифронтових територіях.

Де ціни на оренду житла можуть зростати?

Передумов для різкого підйому цін на оренду немає, однак точкові підвищення все ж відбуваються. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

За оцінкою експертки, очікувати суттєвого зростання орендних ставок у Києві та інших великих агломераціях у березні не варто, адже для масового підйому цін відсутні:

імпульс платоспроможності;

внутрішній міграційний драйвер.

На думку Вікторії Берещак, можливі хіба поодинокі перегляди ставок у вже ліквідних об'єктах, а умовою ж для відновлення ринку оренди є стабілізація енергетичної й безпекової ситуації. Проте навіть зниження ризиків не означатиме стрибка цін, говорить оглядачка.

Вікторія Берещак Оглядачка ринку нерухомості У Києві та інших великих агломераціях суттєвого зростання орендних ставок у березні не очікується. Винятком залишаються окремі регіональні ринки, де попит актуалізується не сезонно, а через переміщення людей з тимчасово окупованих або прифронтових територій: Кропивницький, Полтава, Вінниця, Дніпро. Саме там фіксується локальне пожвавлення на ринку оренди, швидше в сегменті доступного житла, ніж у середньому або високому.

У регіонах, які приймали людей із прифронтових або тимчасово окупованих територій, фіксували зростання цін на оренду житла на 5 – 7%. Як зазначає Вікторія Берещак, йдеться не про системне зростання, а радше про точкові підвищення у сегменті доступної оренди, що не поширювалось на середній та високий сегмент.

Фактично йдеться не про ринок зростання, а про ринок гуманітарного навантаження,

– резюмує експертка.

Зверніть увагу! У лютому ринок оренди здебільшого перейшов у режим фіксації ставок, адже власники розуміли ризик простою та обмежену мобільність орендарів. За даними Вікторії Берещак, у Києві й інших великих містах медіанні ставки коливалися не більш як на ±2 – 3% у порівнянні з січнем.

Де ціни на оренду житла зросли найбільше за рік?

За даними ЛУН, станом на 2 березня середня ціна місячної оренди однокімнатної квартири за останній рік найбільше зросла в таких містах:

+55% у Запоріжжі – до 7 750 гривень;

у Запоріжжі – до 7 750 гривень; +29% в Ужгороді – до 21,7 тисячі гривень;

в Ужгороді – до 21,7 тисячі гривень; +25% у Харкові – до 5 тисяч гривень;

у Харкові – до 5 тисяч гривень; +25% в Одесі – до 10 тисяч гривень;

в Одесі – до 10 тисяч гривень; +22% у Вінниці – до 14 тисяч гривень;

у Вінниці – до 14 тисяч гривень; +20% у Хмельницькому – до 12 тисяч гривень.

Середні ціни на оренду однокімнаток не змінилися в Києві, Рівному та Дніпрі, тоді як кількавідсоткове зростання за підсумком року мали Львів та Івано-Франківськ.

Дані ЛУН про зміну середніх цін на оренду однокімнатки / Інфографіка ЛУН

