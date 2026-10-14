Потеряли документы на квартиру: как доказать, что жилье принадлежит именно вам

Утеря документов на квартиру не означает, что владелец останется без жилья. Подтвердить право собственности можно даже в том случае, если оригиналы документов и архивы не сохранились.

Как восстановить утерянные документы на квартиру

Если документы на жилье были утеряны, повреждены или уничтожены, в первую очередь стоит попытаться получить их дубликаты, пишет Министерство юстиции.

Для этого необходимо обратиться в учреждение, выдавшее оригинал. В зависимости от документа это может быть нотариус, орган местного самоуправления или другое учреждение.

Если получить дубликат невозможно, владельцы жилья, право на которое было зарегистрировано до 2013 года, могут подтвердить его с помощью архивных сведений. Для этого необходимо обратиться к государственному регистратору через ЦПАУ или к нотариусу. С собой необходимо иметь:

паспорт;

РНОКПП;

сохранившиеся копии документов, если они имеются;

если копий нет, достаточно предоставить сведения об утраченных документах.

Заявление на регистрацию оформят на месте. После обращения регистратор проверяет, есть ли информация о квартире в электронных архивах. Если таких сведений нет, он самостоятельно направляет запрос в БТИ, где хранятся старые записи о недвижимости.

После подтверждения права собственности сведения о квартире внесут в Государственный реестр вещных прав. Для жилья, право на которое было оформлено до 2013 года, такая регистрация бесплатна.

Как подтвердить право собственности, если документы не сохранились

Более сложная ситуация возникает, когда архив БТИ уничтожен или остался на временно оккупированной территории. Если сведения о квартире хранились только в бумажных книгах и получить их невозможно, владельцу может понадобиться обращение в суд. В таком случае необходимо подать иск о признании права собственности на недвижимость.

Если суд признает право собственности, на основании его решения сведения о квартире можно будет внести в Государственный реестр вещных прав.

Владельцам квартир, оформленных до 2013 года, стоит позаботиться о внесении информации в реестр заранее, даже если все документы на руках. Ведь бумажные архивы могут пострадать от пожаров или обстрелов.

Напомним, что государственная регистрация права собственности необходима для получения компенсации в рамках программы "еВосстановление". Если сведений о жилье нет в реестре, перед подачей заявления на компенсацию сначала придется зарегистрировать свое право собственности.