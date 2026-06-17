Украинское приложение bird запущено в Варшаве: как оно поможет в поиске жилья

Поиск квартиры в Варшаве может стать проще для украинцев. Украинное приложение bird начало работать в польской столице и открыло пользователям доступ к местным объявлениям.

Как украинское приложение для поиска жилья будет работать в Варшаве

О запуске в Варшаве сообщила команда разработчиков ЛУН.

Смотрите также Всего 35 квадратов, но есть все необходимое: украинка показала свой дом у границы с Польшей

В Европе приложение работает под названием birb. Для украинцев, находящихся в Польше, подготовили отдельное предложение – три месяца бесплатного доступа к платной подписке.

Платная подписка дает доступ к контактам владельцев в объявлениях. То есть пользователи могут быстрее связываться с теми, кто сдает квартиры, и не тратить время на неактуальные варианты.

Основные функции сервиса остались такими же, как и в украинской версии. В приложении есть 3D-карта с точным отображением локаций, подробные фильтры поиска и агрегатор объявлений с профильных платформ. Это помогает быстрее сравнивать квартиры и отсеивать варианты, которые не подходят по параметрам.

Для польского рынка команда добавила несколько новых функций. Пока их тестируют только в Варшаве. Среди них – детализированные памятники архитектуры на карте, поиск жилья по времени доезда до работы и расширенные характеристики объявлений.

Основатель проекта Арсений Фещенко пояснил, что команда давно хотела запустить bird в Варшаве. В городе проживает много украинцев, а найти квартиру там непросто. Именно поэтому разработчики изучали польский рынок, собирали отзывы пользователей и адаптировали продукт под местные условия.

Сейчас доступна только iOS-версия приложения. Android-версию планируют выпустить после анализа первых отзывов и доработки интерфейса. Первым зарубежным городом для расширения bird стал Лондон, где сервис появился в 2022 году.

Что известно о новых ИИ-инструментах для поиска жилья

OLX Group запустила в Украине тестовую платформу Otodim для поиска жилья. Сервис будет работать с инструментами искусственного интеллекта и призван сделать поиск недвижимости проще, безопаснее и эффективнее.

На Otodim доступны для продажи квартиры, дома, земельные участки и коммерческие объекты. В аренду можно искать комнаты, квартиры, дома и коммерческую недвижимость. То есть пользователи сразу попадают на площадку, которая работает именно с объявлениями о недвижимости.