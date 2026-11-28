Приобретение собственного места для автомобиля часто кажется простой формальностью, но скрывает множество юридических ловушек. Покупка гаража может обернуться проблемами, если после передачи денег выяснится, что продавец не имел права распоряжаться гаражом или земля оформлена ненадлежащим образом.

Что следует выяснить в первую очередь

Прежде чем обсуждать цену на гараж, покупателю следует выяснить, какой именно объект предлагает продавец, сообщает 24 Канал.

Как правило, в качестве гаража продают:

отдельную недвижимость с зарегистрированным правом собственности;

гаражный бокс в кооперативе;

или металлическую конструкцию, установленную на определенном месте.

Разница важна, поскольку передача права собственности на недвижимость и передача права пользования гаражом или местом в кооперативе происходит по-разному.

Поэтому сначала следует попросить показать документы, подтверждающие статус объекта. Если гараж оформлен как недвижимость, продавец должен предоставить документ о праве собственности и сведения о государственной регистрации.

Также стоит проверить технический паспорт. Адрес, номер бокса, площадь и другие характеристики в документах должны соответствовать гаражу, который осматривает покупатель.

Как проверить владельца и землю под зданием

Далее необходимо убедиться, что человек, продающий гараж, действительно имеет на это право. Для этого нужно проверить оригинал правоустанавливающего документа и актуальные сведения из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

В реестре можно выяснить:

кто является собственником объекта;

есть ли совладельцы;

и зарегистрированы ли обременения.

В частности, стоит проверить наличие ареста, ипотеки или запрета на отчуждение.

Если гараж продает представитель собственника, следует попросить нотариальную доверенность и выяснить, имеет ли он полномочия именно на продажу недвижимости.

Что обратить внимание в гаражном кооперативе

Если объект расположен в кооперативе, обычной членской книжки или справки от председателя недостаточно для подтверждения права собственности. Стоит обратиться к руководству кооператива и попросить предоставить информацию о боксе и продавце, чтобы узнать:

является ли продавец членом кооператива;

полностью ли уплачен паевой взнос, если это имеет значение для оформления права;

нет ли задолженности по членским и другим взносам;

есть ли задолженность по электроэнергии и другим услугам;

какие документы необходимы для переоформления членства или передачи гаража.

Все эти нюансы стоит выяснить до того, как пожать руки, чтобы не отвечать за чужие долги.

Обратите внимание! Чтобы безопасно передать деньги за гараж, не стоит перечислять залог только на основании объявления или фотографий документов в мессенджере. Сначала следует проверить продавца, объект и его юридический статус, а условия предоплаты зафиксировать в письменной форме. Если продавец начинает торопить или отказывается показывать оригиналы документов, лучше сразу остановить сделку и обратиться к нотариусу.

Напомним, в Украине для строительства гаража в кооперативе важно, чтобы земельный участок был должным образом оформлен, а сам кооператив имел документы на землю или право пользования ею. Если же гараж построен самовольно на придомовой территории без необходимых согласований, ему может грозить демонтаж.