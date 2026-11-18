Среди украинцев, которые ищут жилье для покупки или аренды, преобладают мужчины в возрасте от 26 до 45 лет. В то же время более 40 % тех, кто планирует купить жилье, признаются, что им сложно позволить себе даже бытовую технику.

Кто чаще всего ищет жилье для покупки и аренды в Украине

По данным исследования Factum Group, среди украинцев, ищущих жилье для покупки, 60% составляют мужчины, а 40% – женщины. Больше всего потенциальных покупателей среди людей в возрасте 36–45 лет – 34%. Еще 31% приходится на возрастную группу 26–35 лет, пишет 24 Канал.

Что касается финансовых возможностей: 51% потенциальных покупателей могут позволить себе товары длительного пользования, в частности бытовую технику, но большие покупки для них остаются сложной задачей. Еще у 41% опрошенных хватает денег на еду и одежду, однако покупка бытовой техники или других товаров длительного пользования уже требует значительных финансовых затрат.

Инфографика Factum Group

Среди тех, кто ищет жилье для аренды, мужчин также больше, чем женщин, – 56% против 44%. Наиболее активно арендой интересуются украинцы в возрасте от 26 до 45 лет. На две возрастные группы – 26–35 и 36–45 лет – приходится по 31% потенциальных арендаторов. В целом они составляют 62% людей, ищущих жилье для аренды.

Финансовые возможности арендаторов несколько скромнее. Почти половина из них, 48%, отмечают, что у них достаточно средств на еду и одежду, но приобрести товары длительного пользования им сложно. Еще 41% могут позволить себе такие покупки, однако значительные расходы остаются для них финансово сложными.

Напомним, В городах Украины аренда квартиры забирает большую часть средней зарплаты. Самая сложная ситуация – в Печерском районе Киева, где на аренду однокомнатной квартиры нужно потратить около 86% средней зарплаты.