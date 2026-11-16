На Печерске аренда забирает 86 % зарплаты: в Мадриде и Барселоне – меньше

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Чем отличаются расходы на аренду в Украине от европейских

В Печерском районе Киева на аренду однокомнатной квартиры нужно потратить 86% среднего заработка. В Ивано-Франковске эта доля составляет 80%, а в Галицком районе Львова – 76%, пишут аналитики ЛУН.

Для сравнения: в Барселоне и Мадриде аренда квартиры в центре забирает 74% средней зарплаты, а в Милане – 72%. В то же время в Лиссабоне расходы на жилье достигают 116% заработка. То есть средней месячной зарплаты там не хватает даже на оплату аренды.

Сколько зарплаты нужно потратить на аренду квартиры в Украине

В Печерском районе Киева однокомнатная квартира стоит в среднем 32 095 гривен в месяц при средней зарплате 37 500 гривен. В Ивано-Франковске жилье в центре стоит 24 144 гривны при зарплате 30 000 гривен, а во Львове в Галицком районе – 25 109 гривен при зарплате 33 000 гривен.

В Центральном районе Днепра однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 14 350 гривен, или 48% от зарплаты. В Приморском районе Одессы – за 13 755 гривен, или 46%. В обоих городах средний заработок составляет 30 000 гривен.

В Богунском районе Житомира на квартиру нужно потратить 57% средней зарплаты, а в Шевченковском районе Харькова – 44%. В Киевском районе Харькова и Деснянском районе Чернигова – по 29%. Меньше всего на аренду тратят в Ковпаковском районе Сум – 22% средней зарплаты.

Напомним, самую дешевую квартиру в Украине можно снять в регионах, где спрос на жилье остается невысоким. В то же время в западных областях цены на аренду значительно выше – более 30 тысяч гривен в месяц.